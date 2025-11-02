Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları 11 Yılda 29 Kat Büyüdü — 5 Kasım'da TÜYAP'ta

Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları TÜYAP'ta kapılarını açıyor

Konya Sanayi Odasınca, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları, 5 Kasım'da TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. Etkinlik 7 Kasım'da sona erecek.

Dev ana sanayi ve geniş katılım

Etkinlik, Aselsan'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Roketsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), BMC gibi ana sanayi firmalarının yanı sıra çok sayıda firma ve kurum ürünlerini sergileyecek. Savunma sanayisinin devlerini bir araya getirecek buluşmaya yurt içi ve dışından yoğun ziyaretçi katılımı bekleniyor.

Konya'nın savunma sanayindeki yükselişi

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, AA muhabirine Konya'nın savunma sanayisinin yeni çekim merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Büyükeğen, sözlerine şöyle devam etti:

"Konya'nın savunma sanayisindeki potansiyeli ihracata da yansıyor. Sektör sanayicilerimiz, bu yılın ocak-eylül döneminde ihracatlarını yüzde 30'a yakın artırarak dış satımda 151 milyon dolara ulaştı. Savunma ve havacılık sanayisinde İstanbul, Ankara ve Eskişehir'in ardından 4. sıradayız."

11 yılda yaklaşık 29 kat büyüme

Büyükeğen, sektör ekosisteminin gelişmesi için düzenlenen faaliyetlerden birinin bu buluşma olduğunu vurgulayarak etkinliğin geçmişine değindi ve şunları aktardı:

"İlki 490 metrekare salonda yapılan Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları, 11 yılda yaklaşık 29 kat büyüyerek 14 bin 420 metrekare büyüklüğe ulaştı. Bu yıl, 160'ı aşkın firma, kurum ve kuruluşumuz stant açacak. Üç gün sürecek etkinliğimizde, savunma ana sanayi firmalarımız, tedarikçi olan ya da tedarikçi olmak isteyen firmalarımızla bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında tedarikçi firmaların ana sanayi firmalarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme fırsatı bulacak. Bu yıl etkinliğimize İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlarımız katılacak. Aselsan, Roketsan, TUSAŞ, TEI, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ve BMC gibi ana sanayi firmalarımız ile tedarikçilerimiz stantlı katılım sağlayacak. Çok sayıda ikili iş görüşmesi yapacak olan firmalarımız, burada yeni iş bağlantıları da oluşturacak. Sektöre ilgi duyan tüm sanayicilerimizi ve vatandaşlarımızı bu büyük buluşmaya davet ediyorum."

Etkinlik tarihi: 5 Kasım - 7 Kasım. Yer: TÜYAP Konya Fuar Merkezi.

Konya Sanayi Odasınca, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları, TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları 11 yılda yaklaşık 29 kat büyüdü.