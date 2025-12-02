Köprübaşı'nda Doğalgaz İçin İlk Kazma Vuruldu

Aksa Doğalgaz Temrek Mahallesi Hükümet Caddesi'nde altyapı çalışmalarına başladı

Manisa’nın en az nüfuslu ilçesi Köprübaşında doğalgaz altyapı çalışmaları resmen başladı. Aksa Doğalgaz ekipleri, Temrek Mahallesi Hükümet Caddesinde ilk kazmayı vurdu.

Çalışmaların, yılbaşına kadar yaklaşık 2 kilometrelik hattın döşenmesini hedeflediği bildirildi.

AK Parti Köprübaşı İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, projenin start almasını değerlendirerek, "Genel Başkanımız-Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa il kongremizde müjdelediği doğal gaz çalışmaları bugün itibarıyla başlamıştır. Bu önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen önceki dönem Belediye Başkanımız Regaip Topuz başta olmak üzere, Ankara’da ve Manisa’da ilçemiz için gayret gösteren Grup Başkanvekilimiz ve Milletvekilimiz Bahadır Yenişehirlioğlu’na, MKYK üyemiz ve Milletvekilimiz Mücahit Arınç’a, Milletvekillerimiz Murat Baybatur ve Tamer Akkal ile İl Başkanımız Süleyman Turgut’a hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Rabbimiz birlik içerisinde ilçemize nice hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

Köprübaşı Kaymakamı Bilal Doğan da çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Kaymakam Doğan, çalışanlara kolaylıklar dilerken AK Parti Köprübaşı İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Uysal da kendisine eşlik etti.

