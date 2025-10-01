KOSGEB İş Geliştirme Desteği: Girişimcilere 1,5M TL'ye Kadar %80 Destek

Program ve Bakan Açıklaması

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, "Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"nin, sadece girişimcilere finansal destek sunmakla kalmayıp, aynı zamanda onlara sürdürülebilir büyüme yolunda yeni kapılar açtığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise programı, işini kurmak ve geliştirmek isteyenlere "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"nde milyon liraya kadar destek verileceğini belirterek duyurdu.

İbrahimcioğlu'nun Değerlendirmesi ve Başvuru Dönemi

İbrahimcioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın ilk iki döneminde söz konusu destek programına gösterilen yoğun ilginin, Türkiye'de girişimciliğe nasıl güçlü bir yönelim olduğunu gösterdiğini söyledi. Başkan İbrahimcioğlu'nun sözleri şöyle:

"Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği, sadece girişimcilerimize finansal destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara sürdürülebilir bir büyüme yolunda yeni kapılar açıyor. Bu vesileyle, 2025'in 3'üncü başvuru döneminin 1-31 Ekim'de gerçekleşeceğini hatırlatmak isterim. Girişimcilerimizin bu fırsattan en iyi şekilde yararlanacağına ve ülkemizin girişimcilik ekosistemine yeni başarı hikayeleri kazandıracaklarına yürekten inanıyorum. KOSGEB olarak tüm girişimcilerimizin yanındayız."

Başvurular ve Destek Rakamları

"KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla 2024'te güncellenen programa, 2025'in ilk iki döneminde yoğun başvuru oldu. İlk dönemde 3 bin 164, ikinci dönemde 3 bin 361 girişimci başvurdu. Bu başvurular sonucunda 1.127 projeye, 2 milyar 700 milyon liralık yatırım tutarına karşılık 1 milyar 620 milyon lira destek kararı verildi. İlk dönemde 559 projeye 820 milyon lira, ikinci dönemde 568 projeye 800 milyon lira destek sağlandı.

Destek Koşulları ve Kapsam

Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği, 1,5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli finansman sağlıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci dereceden şehit yakını olması durumunda destek üst limiti 150 bin lira daha artırılıyor.

Destek kapsamında işletmelerin personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım ile hizmet alımı giderleri (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları) karşılanacak.

Hedef Sektörler ve Değerlendirme Süreci

Programa; imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecek.

Başvurular, sektörlere göre belirlenen kurullarda KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucu ülke genelinde ilk 1000 ve kendi ilinde ilk 6'ya giren başvurular jüri değerlendirmesine alınacak. Jüri ve kurul değerlendirmeleri sonucunda oluşan puanların ortalamasıyla yapılan sıralamada, ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3'e giren projeler desteklenmeye hak kazanacak.

Geri Ödeme ve Diğer Ayrıntılar

Geri ödemeli destekler için faiz veya komisyon uygulanmayacak. Geri ödemeler, 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.