Koşulu sağlayan SGK'dan 240 bin TL toplu para alacak! Kadınlara öncelik tanındı

Ev kurmak isteyen gençler için düğünler ve yeni bir ev kurmanın masrafları maddi açıdan zordur. Dolayısıyla gençler devlet desteğinden yararlanıyor ve yükü azaltıyor. Detaylar haberimizde...







SGK’DAN 240 BİN TL EVLENME ÖDENEĞİ! BAŞVURU ŞARTLARI VE NASIL ALINIR?

Evlilik ödeneği, evliliğe hazırlık amacıyla verilen bir devlet desteği olup, süresi başvuru sayısına göre değişmektedir. Bu süreç genellikle 1 ila 3 ay kadar sürer. Dolayısıyla evlilik yardımına başvuran vatandaşlar, ödeneğin ne zaman hesaplarına geçeceğini tam olarak bilemeyebiliyor.

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), ölen anne ve babasından yetim aylığı alan kız çocuklarına evlilik sonrasında toplu ödeme yapıyor.

Bu ödeme aynı zamanda genellikle çeyiz olarak da bilinir.

EVLENME ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Evlilik yardımı alabilmek için SGK'ya başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvurular e-devlet üzerinden veya sorumlu SGK devlet kurumuna yapılabilir. Başvuru için evlilik tarihinizi, kimlik belgenizi, SGK'dan alacağınız ölüm aylığını veya emeklilik belgesini gösteren belgelere ihtiyacınız olacak.

EVLENME ÖDEMESİ NE KADAR?

Evlilik yardımının miktarı, kız çocuğunun aldığı yetim aylığının iki yıllık tutarı kadar belirlenir. Örneğin 5.000 TL yetim aylığı alan bir kız çocuğu, 120.000 TL evlenme yardımı alabilmektedir. Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte evlilik yardımı miktarı da arttı. 10.000 TL yetim aylığı alan kız çocuğu artık 240.000 TL evlenme yardımı alabilecek.

EVLENME ÖDEMESİ KİMLERE VERİLİR?

Evlilik yardımı sadece kız çocuklarına ödenmektedir. Çocuklar bu ödemeden yararlanamaz.

EVLENME ÖDEMESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Evlilik ödeneği başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenecektir.

EVLENME ÖDEMESİ KESİLİR Mİ?

Evlilik yardımı alan kız çocukları evlendikten sonra yetim aylığı alamazlar. Dolayısıyla evlilik parası da azaltılacak. Ancak evliliğin boşanmayla sonuçlanması halinde iki yıllık sürenin bitiminden sonra yeniden yetim aylığı talebinde bulunabilirsiniz.