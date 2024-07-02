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Kredi kartı borçlularına son uyarı! 48 saat sonra şansınız kalmayacak

Merkez Bankası, ticari kredilere yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu düzenlemeler, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve kredi müşterilerinin doğrudan deneyimleyeceği değişiklikler getirecek. Özellikle erken ödeme ücretleri hesaplama yöntemi büyük ölçüde revize edildi.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 18:00
Kredi kartı borçlularına son uyarı! 48 saat sonra şansınız kalmayacak

Merkez Bankası, ticari kredilerde erken ödeme yapanlar için 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeleri açıkladı. Bu düzenlemeler kapsamında erken ödeme ücretleri yeniden düzenlenmiş ve Resmi Gazete’de resmi olarak yayımlanmıştır.

Yeni düzenleme gereği, Türk Lirası ve döviz cinsinden sabit ve değişken faizli krediler için ayrı hesaplama yöntemleri kullanılacak.

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YENİ KREDİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Sabit Faizli Türk Lirası Kredileri: Yıllık bileşik faiz oranının %5'i ile ay bazında kalan ağırlıklı ortalama vadenin %0,20'si toplanarak hesaplanacak.

Sabit Faizli Döviz Kredileri: Sabit %2 oranı ve ay bazında kalan ağırlıklı ortalama vadenin %0,15'i toplanarak hesaplanacak.

Değişken Faizli Krediler (Türk Lirası ve Yabancı Para): Sabit %2 oranı uygulanacak.

Türk Lirası cinsinden kredilerde, 24 aydan kısa vadeli erken ödemeler için en fazla %2 erken ödeme ücreti uygulanacak. 24 ayı geçen vadeler için ise her yıl için %1 ek ücret ilave edilerek hesaplama yapılacaktır. Döviz cinsinden kredilerde de benzer hesaplama yöntemi geçerlidir.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ ADIM: ZORUNLU KARŞILIK DÜZENLEMELERİNDE BASİTLEŞME

Merkez Bankası, zorunlu karşılık düzenlemelerinde önemli bir sadeleşme adımı attı. 21 Haziran itibarıyla kaldıraç oranına bağlı ilave zorunlu karşılık uygulaması sonlandırıldı. 

Bu değişiklikle birlikte, finansal istikrarı koruyarak daha anlaşılır ve basit bir düzenleme sistemi oluşturulması hedefleniyor.

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BANKACILIKTA KALDIRAÇ ORANI DÜZENLEMELERİ

Bankacılık sektöründe kaldıraç oranı düzenlemesi, ilk olarak 2013 yılında başladı ve bankaların bilanço içi ve dışı yükümlülüklerine oranını belirleyerek ana sermaye düzeylerini belirlemede önemli bir rol oynadı. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 2015 yılında getirilen yönetmelikle bu düzenleme kapsamında asgari %3 sınırı belirlendi ve halen geçerli olmaya devam ediyor.

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