Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

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Yayın Tarihi: 12.03.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 14:08
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Bakan Mehmet Şimşek, şöyle konuştu: "Bizim yaklaşımımız merkez bankasının enflasyonu kontrol altına almasına yardımcı olmaktır. Cari açığın 30 ila 35 milyar dolar civarına düşmesini bekliyoruz. Enflasyon yaz aylarında 20 ila 25 puan düşecek."

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bakan Şimşek katıldığı bir televizyon programında soruları cevapladı. Şimşek, deprem dışında harcamaların kontrol altında tutulması ve gelir cephesinde alınan tedbirlerle 2024 ve sonrasına ilişkin ekonomik planın güçlü sonuçlar vereceğine dikkat çekti. Şimşek, "Yaklaşımımız merkez bankalarının enflasyonu kontrol etmelerine destek olmaktır. Bütçe açığını kalıcı olarak %3’ün altına indirmek istiyoruz. Cari açığın 30 ila 35 milyar dolar civarına düşmesi bekleniyor. Bu, programın çalıştığının en iyi göstergelerinden biridir. Yaz aylarında enflasyon 20-25 puan düşüyor. Para politikasının etkilerinde bir gecikme var. Merkez bankaları ek sıkılaştırma tedbirleri alıyor. Biz bunu %100 destekliyoruz. Gelişmiş ülkelerde bile 12 ila 18 aylık transfer pencereleri bu adımları yansıtıyor" ifadelerini kullandı. Şimşek, Türkiye'nin şu anda uygulamakta olduğu tedbirlerin uluslararası normlara uygun olduğunu ve kapsamlı yapısal reformları içerdiğinden bahsetti. Şimşek, kolay ve hızlı çözümlerin olmadığını ve zaman alacağını belirterek, "Hiç tereddüt etmiyorum çünkü bu süreç, sabır ve kararlılık meselesi. Ben de kamuoyunun bu programa güvenmesini istiyorum. Yerel seçimlere haftalar kaldı. İddiaların aksine bu programa olan güvenin arttığına inanıyorum. Her zaman spekülatif bir hareket vardır ve herkesin farklı beklentileri vardır. Bunu öngörmüştük, bu söylentilerin, bu teorik spekülasyonların ortaya çıkma ihtimalini öngörmüştük." şeklinde ifadelerde bulundu. Şimşek, Merkez Bankası'nın çok değerli ve çok güçlü bir ekibe sahip olduğunu belirterek, "Gerekeni yapacaklar. Biz de onları çok iyi destekliyoruz. Çünkü amacımız ülkemizi, insanımızı bu maliyetlerden korumaktır. Bu enflasyonu önemli ölçüde düşüreceğiz. Maliye politikası konusunda sorumluluğumuz var ve yapısal reformlar ve verimlilik iyileştirmeleri yoluyla destek sağlamaya devam edeceğiz. Bu enflasyonu sonsuza kadar düşüreceğiz. Ama bu bir günde olmuyor. Başarılı programlar ortalama üç ila dört yıl sürdü. Bu programı duyurduğumuzdan bu yana birkaç ay geçti. Dediğim gibi tüm bu belirsizlikler çok hızlı bir şekilde ortadan kalkacak. Umarım deflasyon, enflasyonun kontrol edilmesi ve diğer tüm alanlara odaklanılır" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek Önemli Açıklamalarda Bulundu

Şimşek, seçim öncesinde bazı çevrelerin belirsizlik ve güvensizlik yaratmaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi: "Seçim sonrası dönemde orta vadeli planda planlanmayan hiçbir şeyi yapmayacağız. Vergi konusunda tavrımız net. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergilerini artırmayacağız. Genel KDV oranında artış olmayacak. İstisnalar veya indirimler olup olmadığını kontrol etmeniz gerektiğini daha önce belirtmiştik. Otomobillere ek vergi getirilmesi gündemimizde yok." Şimşek, harcamaları gözden geçireceğini belirterek, "Onları daha verimli ve üretken alanlara yönlendirerek bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt yaptırılmaması hak kaybı anlamına gelir. Haziran ayından itibaren yeni nesil ücretli istasyonlar kurulacak. Kayıtsız şirketler için algoritmalar geliştiriliyor. Algoritma, yapay zekayı kullanarak herhangi bir şehirdeki kalabalık bir restoranda gün boyunca su, ekmek veya et kalıp kalmadığını bize bildirecek" dedi. Şimşek, kayıt dışı hizmetlerle mücadele kapsamında kira sözleşmelerini e-devlet aracılığıyla yapmak istediğini söyledi. Son dönemde veri tabanından 4,5 milyon potansiyel kiralık konut tespit ettiklerini anlatan Şimşek, şöyle konuştu: "Son iki ayda 420.000'den fazla kapıyı çaldık ve elimizdeki bilgileri gerçek durumla karşılaştırdık. Kira beyannamelerinin bu ay sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Amacımız gönüllü uyumu güçlendirmek ve yol gösterici olmaktır. Vergi mükelleflerinin Nisan ayında dosyalanmayan beyannameleri araştırmaya başlamaları halinde daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaklar. Amacımız gönüllü uyumu güçlendirmek ve vatandaşlara beyanda bulunma yetkisi vermektir" dedi. Şimşek, gri listeden çıkmanın "yakın" olduğunu değerlendirdi ancak kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemelerin Nisan-Mayıs aylarında yürürlüğe girmesinin beklendiğinin altını çizdi. FATF'ın mayıs ayında yerinde incelemeler yapacağını, haziran ayında ise genel kurul toplantısı yapılacağını belirten Şimşek, haziran ayında Türkiye'nin gri listeden çıkarılacağını söyledi.

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