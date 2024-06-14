Bist 100
10.391,89 2%
DOLAR
32,44 0,51%
EURO
34,94 -0,07%
ALTIN
2.380,23 -0,95%

Kredi kartı olanlar kahrolacak! Limitiniz artık bu miktara düşürülecek

Merkez Bankası (TCMB) tarafından her yıl yayınlanan Finansal İstikrar Raporu'nda bu konuyu finansal performans odaklı ele alıyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 00:07
Kredi kartı olanlar kahrolacak! Limitiniz artık bu miktara düşürülecek

Türkiye'de bankaların sağladığı kredi kartı limitleriyle aylık gelirleri arasında doğru dengeyi kurmanın mümkün olmadığının bilincinde olan Merkez Bankası (TCMB), bankalardan kendilerine verdiği tavsiyede limitleri düşürmelerini istiyor. Bu durum özellikle düşük gelirli insanlar için büyük bir sorun olabiliyor.

Daha yüksek limitler belirlenmesi vatandaşların aşırı borçlanma ve mali sıkıntı yaşamasına neden olabilir. Özellikle enflasyon rakamlarının yüksek olduğu dönemlerde kredi kartı harcamaları bütçenizi zorlayabilir.

Bankalar ve Mevzuata Aykırı Olan Uygulamalar

Bankacılık Düzenleme ve Koruma Kurumu'nun (BDDK) belirlediği kurallara rağmen birçok banka müşterilerine fiyatından daha yüksek limitler sunuyor. Bu kanuna aykırıdır ve finansal sistemi bozar. TCMB ve BDDK, banka denetiminin güçlendirilmesi ve kredi kartı limitlerinin ise daha doğru belirlenmesi için çalışıyor. Bu, bankaların ve vatandaşların sağlam bir mali yapıya sahip olmaları için önemli bir adımdır.

Kredi kartı olanlar kahrolacak! Limitiniz artık bu miktara düşürülecek

Merkez bankaları kredi kartı kullanımını iyileştirecek düzenlemeler oluşturmak için çalışmaya devam edecek. İlerleyen süreçte kredi kartı faizindeki limitler ve tavanlar bu sürecin önemli bir parçası olacak. Vatandaşlar da bu kapsamda yasaların kendilerini koruyacak şekilde yapılmasını ve uygulanmasını bekliyor. Ekonomik istikrarın sağlanması için iyi finansal uygulamaların teşvik edilmesi şarttır.

Kredi Kartı Limiti Nasıl Belirleniyor?

Banka, müşterinin kredi notu, gelir düzeyi ve mali kayıtlarına göre kredi kartı limitleri belirlemektedir. Ancak bu süre içinde bazı bankaların yasaya uymadığı tespit edildi.

Kredi Kartı Limitinin Düşürülmesi Ne Anlama Geliyor?

Limit indirimleri, aşırı borçlanmayı önlemek ve finansal sistemde meydana gelen riskleri azaltmak için tasarlanmış kurallardır. Bu, daha çok düşük gelirli insanlar için finansal güvenlik anlamına gelmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Yumurtanın organik mi sahte mi olduğunu gösteren tüyo! Eğer bu numaralar yazıyorsa...

Halkbank'tan hesabı olan herkese 150.000 TL ödeme! Hesabı olan başvuruya koşuyor

90 gün ertelemeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Genç yaşlı başvuran herkese verilecek

KPSS'den 60-62-65 puan alanlara müjde! Kamu personeli alımı resmen başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Kredi kartı olanlar kahrolacak! Limitiniz artık bu miktara düşürülecek

90 gün ertelemeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Genç yaşlı başvuran herkese verilecek

Elden borcu birikenler dikkat! 50.000 TL düşük faizli kredi başvuruları açıldı

Halkbank'tan hesabı olan herkese 150.000 TL ödeme! Hesabı olan başvuruya koşuyor

Yumurtanın organik mi sahte mi olduğunu gösteren tüyo! Eğer bu numaralar yazıyorsa...

Faizler 5'ten 1.99'a düştü! On binlerce lira hemen ödeniyor

KPSS'den 60-62-65 puan alanlara müjde! Kamu personeli alımı resmen başladı

Acil nakit arayana 50.000 TL kredi başvurusu açıldı! 4A 4B 4C'lilere müjde

SGK giriş yılı bunlardan biri olanlara çıtır emeklilik! 47-48-49 yaşla emeklilik kapıda

Emekliye 15.000 TL nakde ek 3000 TL daha ödenecek! Başvurmayan dizlerini dövecek

Ziraat Bankası müşterilerine talih kuşu kondu! Hemen başvurana 33.000 TL kurban parası!

Emekliye kapanan kapıları PTT aralıyor! Bayramdan önce gidene hemen ödeniyor