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Kredi kartı olanlara yeni masraf çıktı! Artık her ay bu parayı da ödeyecekler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme kapsamında, kredi kartı sahiplerinin ödemelerinde değişiklikler yaşanacak. Yayınlanan tebliğe göre, kredi kartı işlemleriyle ilgili olarak alınacak ücretlerde artışlar gözlemlenecek. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 25.03.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 12:09
Kredi kartı olanlara yeni masraf çıktı! Artık her ay bu parayı da ödeyecekler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın duyurduğu yeni tebliğ, kredi kartı sahiplerini nakit çekim işlemlerinde daha fazla kesintiyle karşı karşıya bırakacak. 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak bu düzenleme, kredi kartı kullanıcılarını mali yönden etkileyecek önemli bir değişikliği beraberinde getiriyor.

Ancak, sadece kredi kartı kesintileri değil, aynı zamanda faiz oranları da Türkiye'nin ekonomik dengelerini etkileyen bir diğer faktör. Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından önce, politika faiz oranları yüzde 8.5 seviyesinde bulunuyordu. Bu faiz oranları, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının faiz oranlarını belirlemeye devam ediyordu.

Bu durum, bireysel kredilerde bankaların istediği faiz oranlarını belirleyebilmesine rağmen, kredi kartı faizlerinin düşük seviyelerde tutulmasını sağlıyordu. Dolayısıyla, ekonomik zorluklarla başa çıkmak isteyen vatandaşlar, düşük faizli kredi kartlarıyla günlük ihtiyaçlarını karşılıyordu.

 

YENİ DÜZENLEME İLE KREDİ KARTI FAİZLERİNDE ARTIŞ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın duyurduğu yeni tebliğ, kredi kartı sahiplerini nakit çekim işlemlerinde daha fazla kesintiyle karşı karşıya bırakacak. 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak bu düzenleme, kredi kartı kullanıcılarını mali yön

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler yolda! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde yapılacak değişiklikleri duyurdu. Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından önce yüzde 8.5 olan politika faizleri, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının faiz oranlarını belirlemekte etkiliydi. Ancak, alınan kararlarla birlikte kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami faiz oranı yüzde 3.66'ya, kredili mevduat hesaplarında ise bu oran yüzde 4.42'ye yükseltildi.

Merkez Bankası'nın ekonomideki fiyat istikrarını sağlamak amacıyla aldığı kararlar arasında nakit avans çekimleri için de sınırlamalar bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda birçok banka, kart limitlerini düşürmüş ve taksitli nakit avans işlemlerinde vadeyi 3 aya indirmişti. Son alınan kararla birlikte kredi kartı ile nakit çekim ve kullanım işlemlerinde uygulanan azami akdi faiz oranı yüzde 5'e çıkarıldı.

Kredi kartı kullanımını kısıtlamak için yapılan yeni hamleler arasında asgari ödeme planında değişiklikler olduğu belirtiliyor. Şu anda 25 bin Türk Lirası'nın altındaki kartlar için yüzde 20 olan asgari ödeme oranı, 25 bin Türk Lirası ve üzeri limitli kartlar için yüzde 40 olarak uygulanıyor. Değişen faiz oranları ve asgari ödeme tutarlarıyla birlikte, kart kullanıcılarının ödemelerinde artışlar bekleniyor.

Asgari ödeme tutarını üç dönem art arda zamanında yatırmayan müşterilerin kartlarının kullanıma kapatılacağı bilinirken, yeni düzenlemelerle limit fark etmeksizin kredi kartlarında asgari ödeme tutarının yüzde 35'e yükseltileceği iddia ediliyor. 

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