Kredi skorunuz düşükse, Anahtar kart programıyla kredi skorunuzu 6 ayda düzeltin!

Garanti BBVA Kredi Kartlarına Kolayca Sahip Olmanın Yolu: Anahtar Kart Programı

Garanti BBVA kredi kartları, size birçok fırsat ve ayrıcalık sunar. Bonus, Miles and Smiles, Shop and Fly gibi Garanti BBVA bireysel kredi kartları ile alışverişlerinizde bonus veya mil kazanabilir, taksit yapabilir, kampanyalara katılabilirsiniz. Fakat, kredi skorunuz yeterli değilse, bu kartlara başvurmak zor olabilir. Bu durumda, size Anahtar Kart Programını öneriyoruz!

Anahtar Kart Programı Nedir ve Nasıl Çalışır?

Anahtar Kart Programı, Garanti BBVA kredi kartlarının kapısını size açan bir programdır. Bu program sayesinde, istediğiniz Garanti BBVA kredi kartını seçebilir ve seçtiğiniz kartın tüm özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Anahtar Kart Programı’na katılmak için yapmanız gereken tek şey, 700 TL veya daha fazla bir teminat tutarını Garanti BBVA vadeli veya vadesiz hesabınızda bulundurmaktır. Bu tutar, kart başvurunuz onaylandığında hesabınıza bloke edilecektir. Böylece, kredi skorunuz düşük olsa bile, Garanti BBVA kredi kartlarının avantajlarından faydalanma şansı elde edeceksiniz.

Anahtar Kart Programı’nın Avantajları Nelerdir?

Anahtar Kart Programı’nın size sunduğu pek çok avantaj vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

Türkiye’nin en geniş üye işyeri ağına sahip olan Garanti BBVA kredi kartları ile alışverişlerinizde taksit yapabilirsiniz.

Her ay 300’den fazla kampanyadan yararlanabilir, indirimlerden, hediyelerden ve özel fırsatlardan faydalanabilirsiniz.

Alışverişlerinizden bonus veya mil kazanabilir, kazandığınız bonuslarla bedava alışveriş yapabilirsiniz.

Anahtar Kart Programı’na dahil olduktan sonra, ödemelerinizi her 6 ayda bir değerlendireceğiz. Bankamızda kullandığınız diğer ürünler için de geçerli olmak üzere, ödemelerinizi düzenli yaparsanız, kredi skorunuzu artırabilirsiniz. Bu sayede, kartınızın teminatını kaldırabilir ve kartınızı teminatsız olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Kartınızın yıllık aidatı ve diğer ürün özellikleri, Anahtar Kart Programı’na dahil olmadan öncekiyle aynıdır. Örneğin, Anahtar Kart Programı ile Bonus’a başvurduysanız, yıllık aidatınız Bonus’un yıllık aidatıyla aynı olacaktır.

Teminat tutarınızı vadeli hesabınızda tutarsanız, bloke edilmiş olsa bile, Garanti BBVA’nın güncel faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

Anahtar Kart Programı’na Nasıl Başvurabilirim?

Anahtar Kart Programı’na başvurmak için birkaç seçeneğiniz vardır. Bunlardan biri, Garanti BBVA şubelerine giderek detaylı bilgi almak ve başvuru yapmaktır. Diğer bir seçenek ise, Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA İnternet Bankacılığı üzerinden Bonus’a başvurmak ve uygun görülmeniz halinde Anahtar Kart Programı’na yönlendirilmektir.

Kaynak: aksiyon.com.tr