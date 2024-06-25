Kripto para hesabı olanlar yandı! Hemen hesabınızı kontrol edin: Paranız buhar olmuş olabilir

Türkiye'de yerli girişim olarak duyurulan BTCTurk, siber saldırı yaşandığını açıkladı. 22 Haziran'da meydana gelen saldırının ardından hesaptan para aktarıldığı konusu da doğrulandı. 10 kripto para birimine yapılan bu saldırılar, hesaplarında bu kripto para birimleri bulunan kullanıcıları da etkiledi. Ancak BTCTurk'e göre kullanıcıların varlıkları BTCTurk'ün güvenliğine tabi olacak ve saldırılara maruz kalmayacak.

BTCTurk'e Siber Saldırı





BTCTurk'ün siber saldırısının mobil uygulama üzerinden gerçekleştirildiği öğrenildi. 10 farklı kripto para biriminin bulunduğu sıcak cüzdana yapılan saldırıda ne kadar para aktarıldığı belli değil. BTCTurk'ün varlıklarını tuttuğu soğuk cüzdanlar olumsuz etkilenmedi. BTCTurk, saldırılardan kaynaklanan kayıpları doğrudan kullanıcıların telafi edecek. Diğer taraftan da olaya ilişkin geniş çapta araştırma başlatıldığı bilgisdi paylaşıldı.

“BTCTurk Kripto Para Yatırma-Çekme İşlemleri Yapamıyorum”

Söz konusu saldırıdan haberi olmayan milyonlarca yatıırmcı BTCTurk para çekme-yatırma işlemlerini yapamadığı konusunu gündeme getirdi. Fakat, bu durumun saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin parçası olarak açıklanmıştır. İşlemler yapılacak çalışmaların sonucunda yeniden yapılabilecektir.

BTCTurk saldırıdan 10 farklı kripto paranın etkilendiği duyurdu. Ancak hangi kripto para birimlerinin dahil olduğu belli değil.