Kripto piyasasında deprem: Binance CEO'su istifasını verdi!

Kripto para borsasında hareketlilik yaşanırken Binance CEO'su istifasını açıkladı. Changpeng Zhao'nun kara para akladığı iddiası gündeme gelirken son dakika haberleriyle beraber deprem etkisi yaşandı.

Kripto piyasasında deprem: Binance CEO'su istifasını verdi!
Yayın Tarihi:

Büyük kripto borsası Binance'nin kurucusu ve CEO'su Zhao'nun ABD'de kara para aklama suçuyla adı geçerken ihlal ettiğini itiraf edildiğinde anlaşmaya varılacağı konuşmaları gündeme geldi. Savcılıkta yapılan anlaşma üzerinde Changpeng Zhao'nun 4,3 milyar dolar ödeyeceği bilgisi verildi.

Binance

ABD'li düzenleyici kurumlar üzerine kripto para borsasıyla Binance ve CEO'su üzerine yalan haberler iddialarıyla dava açıldı. SEC Washington’da federal mahkemeye bulunduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve ABD kripto para borsasına dair 13 suçlamada adı geçti. Binance'in ABD'de soruşturma başlarken davanın sonuna gelinmesiyle beraber 4 milyar doların üzerinde ceza ödemesi isteğinde bulunuldu. 

Öne Çıkanlar
Çiçekleri coşturan karışım! Toprağının içine dökünce ölüyü bile diriltiyor Çiçekleri coşturan karışım! Toprağının içine dökünce ölüyü bile diriltiyor
Şehir hastanelerine binlerce personel alımı başlıyor! Şartlar tek tek duyuruldu: 81 ilde iş arayanlara müjde Şehir hastanelerine binlerce personel alımı başlıyor! Şartlar tek tek duyuruldu: 81 ilde iş arayanlara müjde
Dar gelirliye değil herkese yardım! Doğalgaz faturasının 150 TL'si o tarihe kadar devletten! Dar gelirliye değil herkese yardım! Doğalgaz faturasının 150 TL'si o tarihe kadar devletten!
Çok Okunanlar
Hükümet toplantı kararı verdi! Yarın saat 14.00'te 16.000 TL IBAN'a aktarılabilir Hükümet toplantı kararı verdi! Yarın saat 14.00'te 16.000 TL IBAN'a aktarılabilir Başvuranlara toplu para iadesi yapılacak! Cebinde kredi kartı olanlar dikkat: Hemen geri alabilirsiniz Başvuranlara toplu para iadesi yapılacak! Cebinde kredi kartı olanlar dikkat: Hemen geri alabilirsiniz Asgari ücret ve emekli zammında ilk oran ortaya çıktı! SGK uzmanı kuruşu kuruşuna yeni maaşları hesapladı! Asgari ücret ve emekli zammında ilk oran ortaya çıktı! SGK uzmanı kuruşu kuruşuna yeni maaşları hesapladı! Dolar borcu olanlar tir tir titreyecek! 40 TL olacağı tarihi açıkladı, piyasayı panik aldı! Dolar borcu olanlar tir tir titreyecek! 40 TL olacağı tarihi açıkladı, piyasayı panik aldı! Dolar biriktirenlere Merkez Bankası freni: Aylar sonra zirve yaptı Dolar biriktirenlere Merkez Bankası freni: Aylar sonra zirve yaptı