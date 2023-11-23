Kripto piyasasında deprem: Binance CEO'su istifasını verdi!

Büyük kripto borsası Binance'nin kurucusu ve CEO'su Zhao'nun ABD'de kara para aklama suçuyla adı geçerken ihlal ettiğini itiraf edildiğinde anlaşmaya varılacağı konuşmaları gündeme geldi. Savcılıkta yapılan anlaşma üzerinde Changpeng Zhao'nun 4,3 milyar dolar ödeyeceği bilgisi verildi.





ABD'li düzenleyici kurumlar üzerine kripto para borsasıyla Binance ve CEO'su üzerine yalan haberler iddialarıyla dava açıldı. SEC Washington’da federal mahkemeye bulunduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve ABD kripto para borsasına dair 13 suçlamada adı geçti. Binance'in ABD'de soruşturma başlarken davanın sonuna gelinmesiyle beraber 4 milyar doların üzerinde ceza ödemesi isteğinde bulunuldu.