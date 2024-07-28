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Kukumav Kuşlarına İsim Aranıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, büyüttüğü kukumav kuşlarına isim bulmak için halkın görüşlerini alıyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 16:50
Kukumav Kuşlarına İsim Aranıyor

Kukumav Kuşları İçin İsim Yarışması

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekibi tarafından büyütülen iki sevimli kukumav kuşuna isim arayışına girdi. Bu konuda vatandaşların fikirlerine başvurulmakta.

Sosyal Medyada Duyuru Yapıldı

Bakanlığın X platformundaki paylaşımında, “Ekiplerimiz tarafından büyütülen, ülkemizin en küçük ve en sevimli baykuş türlerinden olan kukumav kuşlarımızın ismi sizce ne olsun?” ifadelerine yer verildi. Katılım İçin Son Tarih

Kukumav kuşlarına isim önerileri almak için süre sınırı bulunmakta. Herkes, bu minik dostlara ilginç isimler önererek katılabilir.

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