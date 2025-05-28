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Kurban Bayramı Öncesi 'Kör Bıçak' Uyarısı: Uzmanlardan Önemli Tavsiyeler

Uzman bıçak ustası, Kurban Bayramı öncesi kesim bıçaklarının keskinliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 11:12
Kurban Bayramı Öncesi 'Kör Bıçak' Uyarısı: Uzmanlardan Önemli Tavsiyeler

Kurban Bayramı Öncesi 'Kör Bıçak' Uyarısı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar kurbanlık hayvan kesiminde kullanacakları bıçak, satır ve masat gibi aletlerini hazırlamaya başladı. Uzmanlar, kullanılacak bıçakların keskin olması gerektiği konusunda tüketicileri uyarıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bayram öncesinde çarşı ve pazarlarda hareketlilik gittikçe artıyor. Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılan aletlerin yanı sıra, kesim hijyeninin sağlanması için muşamba, kesme tahtası, et taşıma poşetleri de dikkat çeken ürünler arasında.

Bıçak Ustası Sinan Demirdöven'in Uyarıları

Bıçak ustası Sinan Demirdöven, yeni bıçaklara olan talebin geçmiş yıllara göre azaldığını, bunun temel nedeninin fiyatlardaki dalgalanmalar olduğunu ifade etti. Demirdöven, "Vatandaşlar mevcut bıçaklarını bileyletmek için ustalara yöneliyor" dedi.

Usta, bıçakların yalnızca işinin ehli ustalar tarafından bileylenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gerçekten işini bilen ustalara gitsinler istiyoruz" şeklinde konuştu.

Demirdöven, ayrıca paslı bıçakların kullanılmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu bıçaklar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir," diye ekledi. Her bayram döneminde mahalle aralarında bıçak bileyleyen kişilerin dikkat çektiğini belirten Demirdöven, "Bu kişiler bıçak konusunda uzman değiller. Kurbanlıklara eziyet etmemek için bıçakların kaliteli ve keskin olması gerekiyor" uyarısında bulundu.

Son olarak, bıçaklarını işinin ehli ustalara emanet eden vatandaşların hem kendilerini hem de hayvanları güvence altına almış olacağını kaydetti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlık kesiminde kullanacağı bıçak, satır ve...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlık kesiminde kullanacağı bıçak, satır ve masat gibi ürünleri hazırlamaya başlarken, uzmanlar, kullanılacak bıçakların keskin olması konusunda tüketicileri uyardı. Bıçak ustası Sinan Demirdöven (fotoğrafta) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlık kesiminde kullanacağı bıçak, satır ve...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlık kesiminde kullanacağı bıçak, satır ve masat gibi ürünleri hazırlamaya başlarken, uzmanlar, kullanılacak bıçakların keskin olması konusunda tüketicileri uyardı. Bıçak ustası Sinan Demirdöven (fotoğrafta) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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