Küresel Askeri Harcamalar 2024'te 2,46 Trilyon Doları Aştı

Küresel Askeri Harcamalarda Dikkat Çeken Artış

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, 2024 yılında küresel askeri harcamalar, bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 7,4'lük bir artışla 2,46 trilyon dolara yükseldi. Bu artışın en büyük nedenlerinden biri ise Ukrayna'da devam eden savaş olarak gösteriliyor.

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Raporda ayrıca, 2023 yılında küresel askeri harcamaların büyüme oranının yüzde 6,5 olduğu, 2022'de ise bu oranın yüzde 3,5 olduğu belirtiliyor. 2024 yılı itibarıyla ise Sahra Altı Afrika hariç tüm bölgelerde askeri harcamalar reel olarak büyüdü.

GSYH'ye Oranı Artıyor

2023 verilerine göre, bu harcamaların küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, bir önceki yıla göre yüzde 1,94 olarak kaydedildi. 2022'de bu oran yüzde 1,59, 2023'te ise yüzde 1,80 düzeyindeydi.

Rusya ve Avrupa'nın Harcamaları

Raporda, Rusya'nın askeri harcamalarının reel olarak yüzde 41,9 artarak 145,9 milyar dolara ulaştığı vurgulandı. Geçen yıl Rusya'nın askeri harcamaları, satın alma gücü paritesine göre 462 milyar dolara denk geldi.

İngiltere ve 27 üyeli Avrupa Birliği dahil Avrupa savunma bütçeleri ise yüzde 11,7 artarak 457 milyar dolara yükseldi. Avrupa'nın askeri harcamaları son on yılda nominal olarak yüzde 50 artış gösterdi.

Almanya ve Çin'in Artışları

Almanya'nın savunma bütçesi de geçen yıl yüzde 23 artışla 86 milyar dolara ulaştı. Bu, 30 yılı aşkın süredir İngiltere'nin 81 milyar dolarlık savunma bütçesini geçtiği anlamına geliyor. Öte yandan, Çin'in askeri harcamaları da yüzde 7 artarak 235 milyar dolara ulaştı.

Donald Trump ve NATO Üyeleri

Bu raporun yayımlanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'daki müttefiklerini kendi savunmalarını güçlendirmek için daha fazla yatırım yapmaya çağırdığı bir dönemi işaret ediyor. Trump, NATO üyelerinin GSYH'lerinin yüzde 5'ini savunmaya harcamalarını önermişti.