Küresel Enflasyon 2028'e Kadar Yüksek Kalacak

Ekonomistler, Küresel Enflasyon Sorununun Süreceğini Öngörüyor

Tüketici fiyatlarındaki artışın dünya genelinde süreklilik kazanacağına dair endişeler artıyor. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (IWP) tarafından gerçekleştirilen Ekonomi Uzmanları Anketi'nin 2024 son çeyrek sonuçları, küresel enflasyonun 2028 yılına kadar yüksek kalacağına işaret ediyor.

2025 için Yüksek Enflasyon Beklentisi

Ankete göre, 2025'te küresel ortalama enflasyon oranı yüzde 3,9 olarak bekleniyor. Ekonomistler, bu oranının 2026'da %3,5'e gerileyeceğini öngörse de, enflasyonun 2028'e kadar bu seviyelerde kalması tahmin ediliyor.

Bölgesel Farklılıklar Öne Çıkıyor

Enflasyon oranlarının bölgelere göre değişiklik göstermesi bekleniyor. 2024 yılı için beklentiler, Batı Avrupa'da yüzde 2,1, Kuzey Amerika'da yüzde 2,6 ve Güneydoğu Asya'da yüzde 2,9 ile küresel ortalamanın altında kalırken, Güney Asya için bu oran %7,4, Güney Amerika için %33,6, Kuzey Afrika için %37,2 ve Doğu Afrika için %27,6 olarak tahmin ediliyor.

Almanya ve Avusturya İçin Enflasyon Oranları

2025'te Almanya için enflasyonun %2,4, Avusturya için %2,5 ve İsviçre için ise %1,2 seviyelerinde olması öngörülüyor.

Merkez Bankalarının Faiz Politikasına Etkisi

Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke, enflasyon beklentilerinin merkez bankalarının enflasyon hedeflerinin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirterek, "Bu enflasyon beklentileriyle daha fazla faiz indirimi olası değil," dedi.

Ankete, 4-18 Aralık 2024 tarihleri arasında 125 ülkeden 1398 ekonomist katıldı.