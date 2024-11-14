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Küresel Gıda İthalat Faturası 2 Trilyon Dolara Ulaşacak

Küresel gıda ithalat faturasının 2024'te yüzde 2,2 artışla 2 trilyon doları aşması bekleniyor; artışın nedeni artan kakao, çay ve kahve fiyatları.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:49
Küresel Gıda İthalat Faturası 2 Trilyon Dolara Ulaşacak

Küresel Gıda İthalatı 2 Trilyon Dolara Yükseliyor

Küresel gıda ithalat faturasının, 2024 yılı itibarıyla yüzde 2,2 artışla 2 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Gıda Görünümü Raporu'na göre, bu artışın temel nedeni kakao, çay ve kahve fiyatlarındaki yükseliş.

Artışın Nedenleri

FAO'nun verilerine göre, 2023 yılına kıyasla kakao, kahve ve çay ithalat maliyetlerinde önemli bir artış gözlemleniyor. Bu yıl içerisinde kakao, kahve ve çay ithalat harcamalarının yüzde 22,9 artacağı öngörülüyor. Fiyatlardaki yükseliş, iklim değişikliği ve lojistik sorunlarının etkisiyle daha da belirgin hale geliyor.

Fiyatlardaki Yükseliş

Kakao fiyatları bu yıl, son 10 yıllık ortalamanın neredeyse 4 katına çıkarken, kahve fiyatları da iki katı değerine ulaştı. Çay fiyatları ise uzun vadeli ortalamasının yüzde 15 üzerinde seyrediyor. Tüm bu faktörler, gıda ithalatının artmasına neden oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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