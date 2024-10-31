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Küresel Helal Pazarı İstanbul'da Buluşacak

Helal Expo 2024, 60 ülkeden katılımcılarla helal pazarının geleceğine yön verecek. Etkinlik 27-30 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:41
Küresel Helal Pazarı İstanbul'da Buluşacak

Küresel Helal Pazarı, Helal Expo 2024'te Buluşuyor

Ticaret Bakanlığının davetiyle, dünyanın helal gıda pazarının %70’ini temsil eden İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ve gözlemci statüsündeki 60 ülke, "Helalde Başarılı 10 Yıl" mottosuyla 27-30 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Dünya Helal Zirvesi’nde bir araya gelecek.

Helal Expo 2024: Geleceğe Yön Verecek

Dünya Helal Zirvesi Konseyi'nin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaskanlığı himayesinde gerçekleştirilecek etkinlik, Helal Expo 2024 adıyla özel bir alan sunacak. Bu alanda, helal pazarının geleceği şekillendirilecek ve katılımcılar sürdürülebilir helal uygulamalarını teşvik ederek iş fırsatlarını artırmayı hedefleyecek.

10 Trilyon Dolarlık Sektör Buluşması

Helal Expo, dünya genelindeki en büyük helal organizasyonlarından biri olarak, yeni iş birlikleri sağlamakta ve alternatif pazarlar sunmakta. Küresel helal pazarının 10 trilyon dolara yaklaşması ve hızla büyümesi beklenmektedir. Etkinlikte, İİT üyesi ve gözlemci ülkelerin bakanları ve ticaret heyetleri, Uluslararası Bakanlar Oturumunda yer alacak.

Çeşitli Sektörlerden Profesyonellerle Bir Araya Gelin

Yerli ve yabancı market zincirlerinin kategori satın alma müdürleri, uluslararası tur operatörleri, kamu kurum temsilcileri ve iş insanlarının katılacağı etkinlikte, gıda, içecek, sağlık, güzellik, tekstil, finans, turizm, otelcilik ve eğitim sektörlerinden profesyoneller de yer alacak.

İş Forumları ve Ticari Fırsatlar

Helal Expo 2024, çeşitli ülkelerden iş forumları düzenleyerek katılımcılara güncel gelişmeler hakkında bilgi sunacak ve ticari fırsatlar değerlendirme imkanı sağlayacak. Geçtiğimiz yıl 100’den fazla ülkeden 30 binin üzerinde ziyaretçi kapılarını açan etkinlikte, 15 bin metrekarelik stant alanı kurularak, 45’ten fazla katılımcı ülke yer aldı. Bu yıl ise benzer düzeyde yüksek katılım ve etkileşim beklenmektedir.

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