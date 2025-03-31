DOLAR
37,93 0,32%
EURO
41,04 0,51%
ALTIN
3.798,1 -0,83%
BITCOIN
3.093.292,19 1,25%

Küresel Petrol Talebinde Çin Düşerken Hindistan Yükselişte

2024'te global petrol talebinde yavaşlama kaydedilirken, Hindistan %3,4 artışla dikkat çekiyor. Çin ise zayıf bir büyüme sergiliyor.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:09
Küresel Petrol Talebinde Çin Düşerken Hindistan Yükselişte

Küresel Petrol Talebinde Dönüşüm: Çin Düşüşte, Hindistan Büyümekte

Küresel petrol talebi, ekonomik toparlanma ve enerji dönüşüm süreçleriyle büyük bir değişim yaşıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, petrol talebindeki artış hızı 2024 yılında belirgin bir şekilde yavaşladı. 2023'teki %1,9'luk büyümenin ardından 2024'te talep sadece %0,8 artış göstererek toplam 193 eksajul seviyesine ulaştı.

Talepteki Yavaşlamanın Nedenleri

Salgın sonrası ekonomik toparlanmanın zayıflaması, sanayi üretimindeki durgunluk ve elektrikli araçların yaygınlaşması, talep kalıplarını etkileyen başlıca faktörler olarak öne çıkıyor. Küresel enerji tüketimindeki petrol payı da, ilk kez %30'un altına gerileyerek, geçmişteki %46'lık zirve payından önemli bir düşüş yaşadı.

Çin’de Talep Düşüşü

2023'te %8,7 artan petrol talebi, 2024 yılında yalnızca %0,8 artışla sınırlı kaldı. Bu durgunluğun ardında elektrikli araç kullanımındaki artış, doğal gazlı kamyonların yaygınlaşması ve emlak sektöründeki duraklama gibi faktörler yer alıyor.

Hindistan’ın Büyümesi

Hindistan, %3,4'lük petrol talep artışı ile dikkat çekerek büyümesini sürdürüyor. 2019 düzeylerine göre talep %11,6 arttı ve benzin kullanımı da %41,7 oranında yükseldi. İtalya'daki Ricerche Industriali ed Energetiche'de enerji jeopolitiği alanında uzman Francesco Sassi, Hindistan’ın petrol talebindeki artışın, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'daki üreticilere bağımlılığı artıracağını vurguladı.

Gelişmiş Ekonomilerde Durum

Gelişmiş ekonomilerde ise, elektrikli araçların yaygınlaşması ve uzaktan çalışma kültürünün kalıcı hale gelmesi petrol talebini ya sabit tutmakta ya da düşürmektedir. ABD'de petrol tüketimi, 2024'te önceki yıla göre değişmezken, Avrupa Birliği ülkelerinde %7 oranında bir düşüş gözlemlenmiştir.

Gelecek Beklentileri

İlerleyen on yıllarda ana petrol talep kaynağının Hindistan olması bekleniyor. Bu durum, petrol diplomasisi açısından yeni dinamikleri beraberinde getirecek ve küresel enerji pazarında önemli değişikliklere yol açacak.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı
2
10 bin TL emekli maaşı alanlar dikkat! Yeni maaşınız az önce açıklandı
3
Adana OSB'de Sanayide Kullanılabilir 35 Ham Madde Tespit Edildi
4
Avrupa Borsalarında Olumsuz Seyir Devam Ediyor
5
OECD Raporu: Küresel Okyanus Ekonomisinde Büyüme Tehdit Altında
6
Karakaya Barajı'nda Yenilenen Türbin Çarkı ile Verimlilik Artıyor
7
Türkiye Tohum Sektöründe Küresel Bir Güç Oluyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!