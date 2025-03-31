Küresel Petrol Talebinde Çin Düşerken Hindistan Yükselişte

Küresel Petrol Talebinde Dönüşüm: Çin Düşüşte, Hindistan Büyümekte

Küresel petrol talebi, ekonomik toparlanma ve enerji dönüşüm süreçleriyle büyük bir değişim yaşıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, petrol talebindeki artış hızı 2024 yılında belirgin bir şekilde yavaşladı. 2023'teki %1,9'luk büyümenin ardından 2024'te talep sadece %0,8 artış göstererek toplam 193 eksajul seviyesine ulaştı.

Talepteki Yavaşlamanın Nedenleri

Salgın sonrası ekonomik toparlanmanın zayıflaması, sanayi üretimindeki durgunluk ve elektrikli araçların yaygınlaşması, talep kalıplarını etkileyen başlıca faktörler olarak öne çıkıyor. Küresel enerji tüketimindeki petrol payı da, ilk kez %30'un altına gerileyerek, geçmişteki %46'lık zirve payından önemli bir düşüş yaşadı.

Çin’de Talep Düşüşü

2023'te %8,7 artan petrol talebi, 2024 yılında yalnızca %0,8 artışla sınırlı kaldı. Bu durgunluğun ardında elektrikli araç kullanımındaki artış, doğal gazlı kamyonların yaygınlaşması ve emlak sektöründeki duraklama gibi faktörler yer alıyor.

Hindistan’ın Büyümesi

Hindistan, %3,4'lük petrol talep artışı ile dikkat çekerek büyümesini sürdürüyor. 2019 düzeylerine göre talep %11,6 arttı ve benzin kullanımı da %41,7 oranında yükseldi. İtalya'daki Ricerche Industriali ed Energetiche'de enerji jeopolitiği alanında uzman Francesco Sassi, Hindistan’ın petrol talebindeki artışın, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'daki üreticilere bağımlılığı artıracağını vurguladı.

Gelişmiş Ekonomilerde Durum

Gelişmiş ekonomilerde ise, elektrikli araçların yaygınlaşması ve uzaktan çalışma kültürünün kalıcı hale gelmesi petrol talebini ya sabit tutmakta ya da düşürmektedir. ABD'de petrol tüketimi, 2024'te önceki yıla göre değişmezken, Avrupa Birliği ülkelerinde %7 oranında bir düşüş gözlemlenmiştir.

Gelecek Beklentileri

İlerleyen on yıllarda ana petrol talep kaynağının Hindistan olması bekleniyor. Bu durum, petrol diplomasisi açısından yeni dinamikleri beraberinde getirecek ve küresel enerji pazarında önemli değişikliklere yol açacak.