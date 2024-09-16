Küresel Piyasalar Fed Haftasına Dikkatli Başladı

Küresel Piyasalarda Temkinli Başlangıç

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yanı sıra diğer önemli merkez bankalarının para politikası kararları öncesinde temkinli bir duruş sergiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçmiş hafta yapacağı faiz kararına odaklanıldı.

Enflasyonla Mücadele ve Toplantı Önlemleri

Dünya genelinde artan enflasyonla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilecek toplantıların, bankaların ilerleyen dönemlerde alacağı kararlar hakkında ipuçları sunması bekleniyor. Fed'in mevcut faiz aralığını değiştireceği yönünde güçlü beklentiler bulunmakla birlikte, indirim büyüklüğüne dair hala belirsizlikler söz konusu.Faiz İndirim Öngörüleri

Piyasalarda, Fed'in faiz indirimine 50 baz puan ile başlayacağına dair öngörüler güçleniyor. Bunun yanında, 25 baz puan indirim ihtimali de gündemde kalmaya devam ediyor. Analistler, çarşamba günü açıklanacak politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından gelecek sinyallerin piyasa üzerinde önemli bir etki yaratacağını düşünüyor.

ABD Ticaret Temsilciliği'nden Gümrük Vergisi Açıklaması

ABD Ticaret Temsilciliği, Çin'den ithalat edilen çelik ve alüminyum gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerinin artırılmasına yönelik son planlarını duyurdu. Belirtilen tarifeleri içeren düzenlemeler, çeşitli ürün kategorilerine göre şu şekilde uygulanacak: Çelik ve alüminyum ürünlerinde yüzde 25, yarı iletkenlerde ve güneş pillerinde yüzde 50, elektrikli araçlar için ise yüzde 100.Piyasa Gelişmeleri

Bugün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,66 seviyesinde, dolar endeksi ise 100,8’de istikrara kavuştu. Brent petrolün varil fiyatı ise geçen hafta %0,2 düştükten sonra yeni haftaya %0,8 değer kaybıyla başladı.

Altın fiyatları da hareketli günler geçiriyor; cuma günü 2.586 dolara kadar yükselen ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde de rekor kırarak 2.589 dolara ulaştı.

Avrupa ve Asya Piyasaları Durum Değerlendirmesi

Avrupa borsa endeksleri, Cuma günü yükselişler kaydetti. DAX 40 ve CAC 40 endeksleri yüzde 0,98 ve yüzde 0,41 artış gösterdi. Asya piyasalarında ise resmi tatiller nedeniyle büyük endekslerde işlem gerçekleşmedi.Türkiye'de Hedefler ve Takip Edilecek Veriler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %1.73 yükselişle günü tamamladı. Bugün, Türkiye'de hizmet üretici fiyat endeksi ve bütçe dengesi verileri takip edilecekken, ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verileri de yatırımcılar tarafından izlenecek.