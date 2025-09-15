Küresel piyasalar Fed haftasına pozitif başladı

Küresel piyasalarda yeni haftanın açılışında risk iştahı güçlendi. Yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powellın yapacağı açıklamalar bulunuyor.

Fed beklentileri ve para politikası

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin zayıflama sinyalleri sonrası Fed için faiz indirimi beklentileri kuvvetlendi. Para piyasaları, bu hafta alınması muhtemel politika kararı olarak 25 baz puan indirimi neredeyse kesin gözüyle fiyatlıyor. Yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi ve 2026'da da en az 3 indirim olabileceği tahminleri yatırımcıların beklentilerini şekillendiriyor.

ABD-Çin görüşmeleri ve jeopolitik gelişmeler

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, gümrük tarifeleri, ihracat kontrolleri ve TikTok gibi konularda olası anlaşmaları müzakere etmek üzere Madrid'de görüştü. Müzakerelerin 17 Eylül'e kadar devam etmesi planlanıyor.

G7 maliye bakanları ise Rusya üzerine ek ekonomik baskı seçeneklerini değerlendirdi; bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump Avrupa ülkelerine "Rusya'dan petrol almayın" çağrısı yaptı.

Piyasa göstergeleri

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,06'da, dolar endeksi yatay seyirle 97,6 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı kapanışın hemen üstünde 3.644 dolar düzeyinden alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 67,1 dolar seviyesinde işlem görüyor.

New York borsası ve makro veriler

New York borsası cuma günü karışık seyretti. Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi eylülde 55,4 ile Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye indi. ABD Kongresi Bütçe Ofisi, 2025 büyüme tahminini %1,9'dan %1,4'e çekerken, işsizlik beklentisini %4,3'ten %4,5'e yükseltti.

Medya haberlerine göre Federal Ticaret Komisyonu, Amazon ve Google'ın reklam fiyatlandırma süreçlerine ilişkin inceleme yürütüyor; Amazon hisseleri yaklaşık %1 gerilerken, Alphabet hisseleri yatay kaldı. Bu verilerle Dow Jones %0,59, S&P 500 %0,05 düşüş gösterirken, Nasdaq %0,44 yükseldi. Endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Avrupa'da BoE kararı bekleniyor

Avrupa borsaları cuma günü karışık seyretti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen hafta politika faizlerini sabit tutarken, piyasalar bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararına odaklanacak. Temmuzda İngiltere enflasyonu yıllık %3,8 ile son 18 ayın zirvesine yükseldi; bu nedenle BoE'nin faiz oranını sabit bırakması bekleniyor.

Almanya'da ağustosta yıllık enflasyon %2,2'ye yükseldi (aylık %0,1). Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fransa'nın kredi notunu AA-'den A+'ya düşürdü; not görünümü "durağan" olarak belirlendi. Fransa'da 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan artışla 3,51 seviyesine çıktı.

Bu verilerle Fransa'da CAC 40 %0,02, İtalya'da FTSE MIB 30 %0,32 kazanırken, Almanya'da DAX 40 %0,02, İngiltere %0,15 değer kaybetti. Avrupa endeks vadeli kontratları haftaya yükselişle başladı.

Asya'da BoJ kararı ve Çin verileri

Asya borsaları Fed'e ilişkin indirim beklentileriyle haftaya pozitif başladı. Bu hafta Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararları takip edilecek; toplantı Trump'un Japonya'ya yönelik gümrük vergisi indirimi kararnameyi imzalamasının ardından düzenlenen ilk toplantı olma özelliği taşıyor. Piyasalar BoJ'un henüz faiz artırımına acele etmeyeceği görüşünde, ancak BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın basın toplantısındaki mesajlar yakından izlenecek.

Çin'de açıklanan ağustos verileri beklentilerin altında kaldı: perakende satışlar yıllık %3,4, sanayi üretimi %5,2 artarak toparlanmanın zayıf olduğuna işaret etti. Sanayi üretimi Ağustos 2024'ten bu yana en yavaş artışı kaydetti. Bu veriler sonrası Çin hükümetinin yeni destek tedbirleri alabileceği ve yıl sonuna kadar Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından faiz indirimi yapılabileceği beklentileri gündemde.

Kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi %0,2, Hong Kong Hang Seng %0,3 ve Güney Kore Kospi %0,4 değer kazandı. Kospi endeksi 3.420,23 puanla rekor seviyeyi gördü. Japonya'da bugün piyasa tatil nedeniyle kapalı.

Türkiye piyasaları: Bütçe dengesi takip edilecek

Borsa İstanbul cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyerek BIST 100 endeksini yüzde 0,10 kayıpla 10.372,04 puandan kapattı. BIST 30 ekim vadeli kontrat VİOP akşam seansında yüzde 0,1 yükseldi.

Dolar/TL cuma kapanışında yatay seyirle 41,3365 seviyesindeydi; bankalararası piyasanın açılışında 41,3750'den işlem görüyor (önceki kapanışın %0,1 üzerinde). Analistler bugünkü takip listesinde Türkiye bütçe dengesi, Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD New York Fed İmalat Sanayi Endeksi olduğunu vurguluyor. Teknik olarak BIST 100 için 10.300 ve 10.200 destek, 10.500 ve 10.600 direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Günlük veri takvimi

Bugün piyasaların takip edeceği veriler şöyle:

11.00 Türkiye, ağustos ayı bütçe dengesi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, eylül ayı New York Fed imalat endeksi