Küresel Piyasalar Karışık: ABD İstihdam Verileri ve Fed Beklentileri

Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor. ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine ilişkin soru işaretleri ve iş gücü talebinin azalmakta olduğuna işaret eden veriler, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

ABD'de istihdam verileri takipte

Yatırımcılar, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi ile yarınki tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerine odaklandı. Haftanın ilk istihdam göstergesi olan JOLTS açık iş sayısı, Temmuz'da 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı ve Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Analistler, verilerin iş gücü piyasasında zayıflama sinyali verdiğini ve bunun faiz indirim beklentilerini desteklediğini belirtiyor. Para piyasalarında Fed'in Eylül ayında 25 baz puan indirim yapmasına kesin gözüyle bakılırken, Ekim ayında da indirim gelebileceği beklentileri güçlendi.

Fed mesajları ve Bej Kitap

Fed'in yayımladığı Bej Kitap raporu ekonomik faaliyetin "çok az değiştiğini" veya "hiç değişmediğini" bildirdi. Analistler, raporda istihdamdan çok enflasyon risklerine vurgu yapıldığını ve tarifeler kaynaklı fiyat artışlarının Fed'in gevşeme sürecine ilişkin temel belirsizliklerden biri olduğunu kaydediyor.

Fed yetkililerinin sözleri de izleniyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarının mevcut ekonomik koşullar için uygun olduğunu belirtirken iş gücü piyasası risklerinin aşağı yönlü olduğuna işaret etti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasındaki zayıflamayı gerekçe göstererek Eylül için faiz indirimi çağrısını yineledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu yıl için tek faiz indiriminin uygun olabileceğini ama enflasyon ve işgücü verilerine bağlı olduğunu söyledi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise faizleri yavaşça düşürmek için alan bulunduğunu ifade etti.

Emtia ve tahvil piyasaları

Ons altın dün rekor seviyeye çıkarak 3 bin 578,54 doları görmesinin ardından kar realizasyonuyla değer kaybetti. Dün yüzde 0,7 yükselişle 3 bin 559 dolardan kapanan ons altın, yeni işlem gününde yüzde 0,8 azalışla yaklaşık 3 bin 531 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ABD'de tarifelerin yasal temellerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle dün uzun vadeli tahvillerde satışlar hız kazanmış, ancak yeni işlem gününde alımlar öne geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün görülen yüzde 4,30 seviyelerinden gerileyerek yaklaşık yüzde 4,22 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde bulunurken, Brent petrol varil fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 67 dolar civarında işlem görüyor.

ABD ve Avrupa borsaları

New York Borsası'nda dün S&P 500 yüzde 0,51 ve Nasdaq yüzde 1,02 yükselirken, Dow Jones yüzde 0,05 değer kaybetti. Endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık başladı. Avrupa borsalarında alış ağırlıklı seyir öne çıkarken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması gündemdeydi. Lagarde, finansal sistem mimarisinin değiştiğini ancak işlev ve risklerin değişmediğini vurgulayarak sağlam risk yönetimi ve gözetim çerçevesine dikkat çekti.

Avro Bölgesi'nde ÜFE Temmuz'da aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 0,2 artış kaydetti. AB Komisyonu ise MERCOSUR ve Meksika ile uzlaşılan ticaret anlaşmalarının yasal metinlerini üye ülkelere sundu. Dün Avrupa borsalarında FTSE 100 yüzde 0,67, FTSE MIB 30 yüzde 0,14, CAC 40 yüzde 0,86 ve DAX 40 yüzde 0,46 değer kazandı.

Asya piyasalarında haber akışı

Asya borsaları karışık seyretti. ABD'den gelecek iş gücü verileri bölgedeki yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı anısına Pekin'de düzenlenen tören ve yeni silah sistemlerinin sergilenmesi öne çıktı. Törene Vladimir Putin, Kim Jong-un, Aleksander Lukaşenko ve Enver İbrahim gibi liderler katıldı. ABD Başkanı Donald Trump töreni izlediğini belirterek, "Çok etkileyici olduğunu düşünüyorum, bunu yapmalarının nedenini biliyorum, benim izlememi umuyorlardı, ben de izledim. Devlet Başkanı Şi (Cinping) dün gece konuşmasında ABD'den bahsetmeliydi çünkü Çin'e çok yardım ettik." ifadelerini kullandı.

Kurumsal tarafta BYD hakkındaki haber akışı yatırımcıların odağında. Şirketin bu yılki satış hedefine yönelik haberler sonrası hisseleri yaklaşık yüzde 2,1 değer kaybetti. Çin hükümetinin kredili işlem hacmini azaltmaya yönelik düzenleme haberleri de risk algısını artırdı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,1 yükselirken; Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1,2 geriledi.

Yurt içi gelişmeler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı seyretti ve günü yüzde 1,29 düşüşle 10.737,68 puan seviyesinden tamamladı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadelisi akşam seansında yüzde 0,1 geriledi.

Türkiye'de ağustos ayı verilerine göre TÜFE aylık yüzde 2,04, Yİ-ÜFE aylık yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kaydedildi. Dolar/TL önceki kapanışa yakın 41,1630 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistikleri ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için 10.700 ve 10.600 seviyeleri destek, 11.800 ve 11.900 puanları ise direnç konumunda gösteriliyor.

Bugünün veri takvimi

12.00 Avro Bölgesi, Temmuz ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, Ağustos ayı reel efektif döviz kuru

15.15 ABD, Ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, Temmuz ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 ABD, Ağustos ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, Ağustos ayı ISM hizmet sektörü PMI