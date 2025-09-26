Küresel Piyasalar Negatif: Trump'ın Tarifeleri ve Fed Belirsizliği Öne Çıktı

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda risk iştahı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) etrafındaki faiz indirimi belirsizlikleriyle baskı altında kalıyor.

Trump'ın yeni tarifeleri ve detaylar

Trump, 1 Ekim itibarıyla uygulanacak yeni gümrük vergisi oranlarını duyurdu. Buna göre, markalı veya patentli ilaç ürünleri için yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünler için yüzde 50, döşemeli mobilyalar için yüzde 30 ve ağır kamyonlar için yüzde 25 tarife uygulanacak.

ABD'nin korumacı ticaret adımlarının enflasyon üzerindeki etkileri belirsizliğini koruyor; bu fiyat artışlarının kalıcı enflasyona dönüşme riski Fed'in politika tercihlerini zorlaştırıyor.

Fed belirsizliği ve güncel ekonomik veriler

Dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde güçlü tüketici harcamaları ve yatırımların desteğiyle yüzde 3,8 büyüyerek beklentilerin üzerinde performans gösterdi. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 20 Eylül ile biten haftada 218 bin olarak gerçekleşti.

Bu veriler, para piyasalarında daha önce güç kazanan Fed faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Ekim ayında 25 baz puan indirim olasılığı piyasalarda yüzde 87 seviyesine fiyatlanırken, aralık ayında faiz indirim ihtimali yüzde 58'e geriledi. Yatırımcıların bugün odağında ise Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği Ağustos ayı kişisel tüketim harcamaları verisi bulunuyor.

Fed yetkililerinin ayrışan görüşleri

Fed içinde politika yönü konusunda görüş ayrılıkları öne çıkıyor. Başkan Trump'ın yeni atadığı Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, faiz oranlarının hızla düşürülmemesinin ekonomiye zarar riski taşıdığını savundu. Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman iş gücü piyasasının beklenenden daha kırılgan olduğunu, enflasyonun ise hedefle uyumlu olduğunu belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly faizlerin daha da düşürülmesi gerektiğini ancak yavaş hareket etmenin uygun olduğunu ifade ederken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee tarife kaynaklı enflasyon endişelerine dikkat çekti. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise yakın zamanda tekrar faiz indirimine gerek olmayabileceği sinyalini verdi.

Piyasa tepkileri: ABD

New York Borsası'nda dün S&P 500 yüzde 0,50, Nasdaq yüzde 0,50 ve Dow Jones yüzde 0,38 değer kaybetti. Endeks vadeli kontratlar yeni güne satıcılı başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi gün içinde 5 baz puan yükselişle 4,20 seviyesini test ettikten sonra 4,18'den kapandı.

Dolar endeksi dün yüzde 0,7 yükselişle 98,5 seviyesinden günü tamamlarken, yeni günde hafif geri çekildi. Altının onsu ise yüzde 0,1 düşüşle 3.745 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa ve Asya piyasalarında görünüm

Avrupa borsaları dün genel olarak negatif seyretirken gözler bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın Kopenhag konuşmasında. Analistler, Lagarde'ın vereceği sinyallerin piyasa yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Dün FTSE 100 yüzde 0,39, FTSE MIB yüzde 0,43, DAX 40 yüzde 0,56 ve CAC 40 yüzde 0,41 düştü. Avrupa endeks vadeli kontratları ise yeni güne hafif alıcılı başladı.

Asya tarafında Fed belirsizliği risk iştahını azaltarak negatif bir seyir yarattı. Japonya'da Tokyo TÜFE eylülde yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilerin altında kaldı. Bölgedeki Süper Tayfun Ragasa'nın etkisinin azalması sonrası Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,6, Çin'de Şanghay Bileşik yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi yüzde 2,6 geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - ABD Başkanı Trump görüşmesi ve Türkiye piyasaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te 2 saat 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmenin samimi geçtiğini ve savunma sanayinden ticarete, enerjiden bölgesel konulara kadar birçok alanda ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Borsa İstanbul'da dün BIST 100 endeksi yüzde 0,09 artışla 11.377,55 puandan kapanırken, VİOP BIST 30 Ekim kontratı akşam seansında yüzde 0,3 değer kaybetti. Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 41,4850'den kapanıp, yeni günde bankalararası piyasada 41,5670 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün takip edilecek veriler

Analistler, yurt içi veri takviminin sakin olduğunu; yurt dışında ise Lagarde'ın konuşması, ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi'nin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için 11.400 ve 11.500 direnç; 11.300 ve 11.200 destek seviyeleri izleniyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek başlıca veriler şunlar:

12:30 - Avro Bölgesi: ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

15:30 - ABD: Ağustos ayı kişisel gelirler ve harcamalar

15:30 - ABD: Ağustos ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi

17:00 - ABD: Eylül ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi