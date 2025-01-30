Küresel Piyasalarda Fed Etkisi: Karışık Seyir ve Gözler ECB’de

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmeye gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkıyor. Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın faiz kararına çevrilmiş durumda.

Dünya ekonomisi, enflasyon ve resesyon arasında bir denge kurmaya çalışırken, ABD'nin ekonomik adımlarının küresel ticaret üzerindeki potansiyel etkilerine dair endişeler sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların, enflasyonist baskılar yaratabileceği ve böylece Fed'in enflasyonla mücadelede sağladığı kazanımları tehlikeye atabileceği düşünülüyor.

Önceki toplantılarda faiz indirimlerine data odaklı yaklaşma kararı alan Fed, son üç toplantıda gevşeme döngüsünü sürdürmesinin ardından, bu kez faiz indirimine ara vererek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Politika karar metninde enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Powell'dan Açıklamalar

Fed Başkanı Jerome Powell, press toplantısında sıkılaşmanın azalması ve ekonominin güçlü kalma görünümü nedeniyle acele etmemeleri gerektiğini belirtti. İş gücü piyasasındaki koşulların soğuyarak güç kazandığını aktaran Powell, enflasyonun uzun vadeli hedefleriyle daha uyumlu hale gelmeye başladığını ifade etti.

Powell, Başkan Trump'ın faiz indirim taleplerine yanıt vermekten kaçındı ve birebir temasının olmadığını da belirtti. Kamuoyuna, Banka'nın halka en iyi hizmeti verme amacına odaklanacağının güvencesini verdi.

Makroekonomik verilerde ise, ABD'de mal ticareti açığı geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 18 arttı ve 122,1 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta %7,02'de sabit kalırken, mortgage başvuruları %2 azaldı.

Çip ve Teknoloji Sektöründe Dalgalanmalar

Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek'in baskısıyla, Nvidia hisseleri de keskin dalgalanma yaşadı. Özellikle ABD yönetiminin Çin'e çip satışlarına yönelik kısıtlamaları değerlendirdiği haberleri, hisselerde %4'lük düşüşe yol açtı.

Piyasalarda, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,54 seviyesine yükselirken, dolar endeksi %0,3 artarak 108,3 seviyesine ulaştıktan sonra 107,9’a geriledi. Faiz kararının ardından düşüş yaşayan altının ons fiyatı ise %0,3 artışla 2762 dolardan işlem görmeye başladı. Brent petrol ise %0,4'lük bir kayıpla 75,5 dolardan işlem görüyor.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Durum

New York Borsası'nda, S&P 500 %0,47, Nasdaq %0,51 ve Dow Jones %0,31 değer kaybı yaşadı. Avrupa borsaları ise genel olarak pozitif bir seyir izlerken, ECB'nin politikaları ve Avrupa'daki ekonomik veriler yatırımcıların gündeminde. ECB'nin faiz oranlarını 25 baz puan indirmesi bekleniyor.

Asya piyasalarında, Japonya pozitif bir seyir izlerken, Çin, Güney Kore ve Hong Kong'daki tatiller nedeniyle işlem yapılamıyor. Japonya'da ihracat %31,5 artarak 1 trilyon 415 milyar yen, ithalat ise %26,1 artışla 3 trilyon 51,8 milyar yene ulaştı.

Yurt İçi Piyasalar ve Gözlemler

Yerli Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,44 düşüşle 10.076,99 puandan günü tamamladı. Bugün Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının özeti yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek. Dolar/TL ise %0,2'lik yükselişle 35,8000 seviyesinden kapandı ve gün içinde 35,7970 seviyesinde işlem görmeye başladı.

Analistler, bugün yok sayılan makro verilerin yanı sıra ECB'nin faiz kararı ve ABD büyüme verilerine odaklanılacağını aktarıyor. BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 destek, 10.200 ve 10.250 direnç seviyeleri olarak gözlemleniyor.

Takip Edilecek Veriler

Bugün piyasalar, şu verileri dikkatle takip edecek: