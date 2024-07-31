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Küresel Piyasalarda Fed'in Kararları Öncesi Harekete Geçti

Küresel piyasalarda Fed'in para politikası kararları öncesinde dalgalanmalar yaşanırken, Japonya'nın faiz artışı dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:02
Küresel Piyasalarda Fed'in Kararları Öncesi Harekete Geçti

Küresel Piyasalarda Dikkatler Fed'de

Küresel piyasalar, Amerikalı Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı para politikası kararlarının etkisiyle karışık bir atmosferde ilerliyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklenmedik bir hamle yaparak politika faizini %0,25 seviyesine yükseltti.

Fed'in Faiz Kararı Beklentisi

Fed'in bu akşam yapacağı açıklama öncesinde, piyasalarda oynaklık artması bekleniyor. Fed'in faiz oranını %5,25-5,50 seviyesinde koruması beklenirken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlerinden gelecek sinyaller, gelecek dönem para politikasına dair ipuçları sağlayabilir.Makroekonomik Verilerin Etkisi

Son günlerde açıklanan makroekonomik veriler, yatırımcıların dikkatinde. JOLTS açık iş sayısı, haziranda 8 milyon 184 bine gerilerken, bu durum piyasa beklentilerinin üzerinde kaldı. Bugün ise ADP özel sektör istihdamı verileri, iş gücü piyasasında beklenen soğuma sinyallerinin Fed'in sıkı para politikasını gevşetmesini etkileyebilir.

Şirket Bilanço Sonuçları Ve Oynaklık

Bilanço döneminde açıklanan finansal sonuçlar, sektörel oynaklığın güçlenmesine yol açtı. Microsoft, üçüncü çeyrekte %15 gelir artışı açıklarken, görünümleri beklenenin altında kalmasına rağmen hisse senedi fiyatında dalgalanmalara sebep oldu. Bugün Meta Platforms'un bilançosu üzerindeki dikkatler artıyor.

Piyasalardaki Diğer Gelişmeler

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin %4,14'e düşmesi, dolardaki gerileme ile birleşti. Öte yandan, Orta Doğu'daki gerginlikler, piyasalardaki risk algısını artırdı ve altın ile petrol fiyatlarını yükseltti.

Avrupa'daki Ekonomik Veriler

Avrupa ekonomisinden gelen karışık sinyaller, Almanya'nın %0,1 daralırken, Avro Bölgesi'nin büyüme oranının %0,3 olarak gelmesi dikkat çekti. Bu durum, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirime gitme beklentilerini artırdı.

Asya Piyasalarının Yüksek Performansı

Asya borsalarında ise Japonya'nın BoJ faiz artışı, olumlu reaksiyonlarla karşılandı. Nikkei 225 ve diğer Asya piyasa endeksleri, güne yükselişle başladı.Yurt İçindeki Durum

Borsa İstanbul ise %0,39'luk bir düşüşle 10.691,68 puandan günü kapattı. Dolar/TL, 33,0850 seviyesinden kapanarak, bankalararası piyasa açılışında 33,1400'den işlem görüyor.

Takip Edilecek Veriler

Piyasalarda gün boyunca birçok önemli veri alınacak. Türkiye'nin haziran ayı dış ticaret dengesi, Avrupa'da enflasyon verileri, ABD'de ise ADP özel sektör istihdamı ve Fed'in faiz kararı gibi kritik bilgiler takibi sürdürülüyor.

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