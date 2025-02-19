Küresel Piyasalarda FOMC Tutanakları Bekleniyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletme konusundaki açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırdı. Bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed)’nin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri sürerken, Trump'ın gümrük vergilerine dair attığı adımlar, piyasalarda yön belirleyici olmaya devam ediyor. Trump, ABD'nin önemli ticaret ortaklarına yönelik uygulanacak ilave gümrük vergilerinin, küresel ticaret savaşlarını büyütebileceği riskini taşıdığını vurguladı. Bu bağlamda, Florida'da başkanlık kararnameleri imzaladıktan sonra, otomobillere yönelik tarife oranını 2 Nisan’da açıklayacağını belirtti ve bunun %25 civarında olacağını öngördüğünü ifade etti.

Trump, yarı iletkenler ve ilaçlara yönelik tarifelerin de %25 veya daha yüksek olabileceğini, bunların yıl boyunca önemli ölçüde artacağını da dile getirdi. Öte yandan, Trump'ın gümrük vergisi planlarının Fed'in enflasyonla mücadelesini etkileyebileceğine dair endişeler devam ediyor. Bugün açıklanacak FOMC tutanakları, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Analistler, bu tutanaklarda para politikasının geleceğine dair ipuçları aranacağını belirtiyor. Fed'in temkinli bir strateji izlemesi bekleniyor. Para piyasasında ise Fed’in bu yıl ilk faiz indirimini Temmuz’da yapacağı beklentisi güçleniyor. Ancak makroekonomik veriler ve ticaret politikasıyla ilgili haber akışının, fiyatlamaları değiştirebileceği ifade ediliyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da sürerken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun hedefe ulaşana kadar faiz indirimlerine ara verilmesinin uygun olabileceğini aktardı. Diğer taraftan, New York Fed tarafından açıklanan imalat endeksi, Şubat’ta 5,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD yönetiminin yabancı ticaret ortaklarıyla ilişkilerinin değerlendirilmesinin, getirilebilecek tarifelerin ölçeği konusunda belirsizlikler yaratabileceğini belirtti. Bu arada, Intel'in hisseleri, TSMC ve Broadcom'un şirkete yatırım yapma değerlendirmesi sonrası %16,1 artış gösterdi.

Bugün, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,55’e, dolar endeksi ise %0,1 azalışla 106,9 seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı %0,1 düşüşle 2.930 dolardan işlem görürken, Brent petrol varil fiyatı %0,3 artışla 75,7 dolara yükseldi.

Bugün yurt içinde açıklanacak veriler arasında kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ABD’nin FOMC toplantı tutanakları ve İngiltere’de enflasyon verileri izlenecek. BIST 100 endeksi, dün %0,82 değer kazanarak 9.916,89 puandan kapandı.

Kısa vadede, döviz ve hisse senedi piyasalarında önemli veriler takip edilecek.