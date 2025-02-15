Küresel Piyasalarda FOMC Tutanakları Beklentisi

Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife konusundaki müzakere seçeneğini açık tutması ve jeopolitik riskleri azaltmaya yönelik girişimlerinin oluşturduğu iyimserlikle pozitif bir seyir izlendi. Ancak yeni haftada dikkatler, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Küresel çapta enflasyon ile mücadele sürerken, Trump'ın ülkelerden ithalata gümrük vergisi uygulaması talimatı vermesi dikkat çekti. Bu durum, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutarken, merkez bankalarının politika alanlarında sıkışma yaratma olasılığını artırdı.

Trump'ın Tarife Açıklamaları

Trump, geçtiğimiz hafta imzaladığı kararla ekonomi ekibine ABD'den ithal edilen ürünlere tarifeler getirilmesi konusunda plan hazırlama talimatı verdi. KDV'nin bir tarife olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Trump, ticarette eşitliği sağlamak adına karşılıklı tarife uygulama kararı aldığını ifade etti.

ABD Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick, her ülke için detaylı inceleme yaparak çalışmalarını 1 Nisan'a kadar tamamlayacaklarını belirtti. Diğer yandan, Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon hedeflerine ulaşılamadığını, ancak buna yakın olduklarını dile getirdi.

FOMC Tutanakları ve Ekonomik Gelişmeler

Yeni haftada piyasaların odaklandığı FOMC toplantı tutanakları, Fed'in gelecekteki adımları hakkında ipuçları sunacak. Para piyasalarında Fed’in bu yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceği beklentileri zayıflarken, temmuz ayında 25 baz puanlık bir indirim yapılacağı tahminleri güçleniyor.

Son açıklamalar, New York Fed Başkanı John Williams’ın 2025 ve 2026 yıllarında reel gayrisafi yurt içi hasıla büyümesinin %2 civarında olacağını belirtmesiyle destekleniyor. Williams, ekonomik görünümün belirsizlikler içerdiğinin altını çizdi.

Makroekonomik Veriler ve Piyasa Tepkileri

ABD’de açıklanan veriler, Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)’nde gözlemlenen artışlar ile önem kazandı. TÜFE, aylık %0,5, yıllık %3 oranında artarken, çekirdek enflasyon da %3,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tüketici güveni ise bu ay biraz sarsıldı ve perakende satışlarda Mart 2023'ten bu yana en yüksek düşüş gözlendi.

Geçtiğimiz hafta, dolar endeksi %1,28 düşerek 106,7 seviyesine geriledi. Altın fiyatları %0,78 artışla 2.883 dolara yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı da %0,18 düştü.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Durum

Avrupa borsalarında olumlu bir seyrin hakim olduğu gözlemlendi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde enflasyonun bu yıl %2 hedefine ulaşabileceğini belirtti. Bununla birlikte, Trump'ın tarifeleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı konularındaki gelişmeler de izleniyor.

Asya borsalarında ise jeopolitik risklerin azalmasına yönelik iyimserlik, piyasa katılımcılarının risk iştahını artırdı. Çin Merkez Bankası, ekonomiyi desteklemek için para politikasında değişiklik yapma niyetini de açıkça belirtti.

Yurt İçi Durum

Yurt içinde, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %0,74 değer kaybetti. TCMB'nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabında 4,6 milyar dolar açık meydana geldi. Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın %0,8 üzerinde 36,2380 seviyesinden kapattı.

Gelecek hafta içindeki önemli veriler arasında, bütçe dengesi ve konut fiyat endeksi yer alacak.

Piyasalardaki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.