Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Trump'ın Politika Belirsizliği ve Teknoloji Hisseleri

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara dair endişeler sürerken, yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesi teknoloji hisseleri öncülüğünde bir risk iştahının sınırlı da olsa güçlendiği görülüyor.

ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” yapıp yapamayacağına ilişkin soru işaretleri, yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu hafta açıklanacak verilerin ülke ekonomisine dair daha fazla bilgi vermesi beklenirken, Trump'ın uygulayacağı politikalarla birlikte “temkinli” hareket edeceğini açıklayan ABD Merkez Bankası (Fed)'nın politikalarındaki belirsizlikler de fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam etmiştir.

Öte yandan, Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump'ın danışmanları her ülkeye uygulacakları, yalnızca ulusal güvenlik açısından kritik sektörleri kapsayacak tarife planlarını değerlendirmekte. Bu durum, Trump yönetiminin beklentilerden daha az agresif bir tutum benimseyebileceğine dair yorumlara yol açtı. Ancak Trump, bu haberi yalanlayarak kullandığı ifadelerde, "Bu sadece yalan haberin başka bir örneği" dedi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri Kasım 2024’te %0,4'lük bir düşüş gösterdi. Aynı dönemde dayanıklı mal siparişleri %1,2 azalırken; dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler %0,4 arttı. Fed yetkilileri arasında, güçlü iş gücü piyasası ve devam eden enflasyonist baskılar nedeniyle faiz indirimleri konusunda temkinli olunabileceği yönünde değerlendirmeler yer aldı.

Diğer yandan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisinin yeni liderinin belirlenmesinin ardından Liberal Parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini duyurdu. Trudeau, başkent Ottawa'daki basın toplantısında, ülkedeki siyasi çekişmeler nedeniyle gelecekteki seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının farkında olduğunu" belirtti.

Kurumsal tarafta, ABD’li teknoloji devi Microsoft, 2025 mali yılında yapay zeka destekli veri merkezleri için yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıklaması sonrası teknoloji hisselerinde bir yükseliş görüldü. Dünyanın en büyük fason elektronik üreticisi Tayvanlı Foxconn'un dördüncü çeyrekte rekor gelir elde etmesi de bu yükselişi destekledi.

Microsoft hisseleri %1,1 değer kazanırken, çip üreticisi Nvidia %3,4, Broadcom %1,7, AMD %3,3 ve Micron Technology %10,5 artış gösterdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ise %4,62 seviyesinde dengelenirken, altının ons fiyatı yeni güne %0,2’lik bir artışla 2638 dolardan başladı.

Dolar endeksi ise dün %0,6 değer kaybederek 108,3 seviyesinden kapanmasının ardından yatay bir seyir izliyor. Brent petrol fiyatı, ABD'nin yeni yönetiminin uygulayacağı ticari ve ekonomik politikalardaki belirsizlik sebebiyle 76 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

New York Borsası'nda S&P 500 endeksi %0,55, Nasdaq endeksi %1,22 yükselirken, Dow Jones endeksi %0,06 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Almanya'da Aralık ayına dair Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,4, yıllık %2,6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve yıllık enflasyon artışını üçüncü aya taşıdı.

Analistler, Almanya'daki yıllık enflasyonun %2'lik hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtirken, Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın gelecekteki politikalarını etkileyeceğini düşünüyor.

Küresel piyasalardaki teknoloji sektörü öncülüğündeki alımlarla birlikte, Hollanda merkezli çip firması ASML'nin hisseleri %8,7, STMicroelectronics %7,9 değer kazandı. Ayrıca, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,31, Fransa'da CAC 40 endeksi %2,24, Almanya'da DAX 40 endeksi %1,56 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,91 arttı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise karışık bir seyirle başladı.

Asya borsalarında karışık seyir gözlemlenirken, teknoloji hisselerindeki pozitif gelişmeler dikkat çekiyor. Yeni ABD yönetiminin tarife söylemleri, Çin ve Hong Kong tarafında risk iştahının sınırlı kalmasına neden oluyor. Çin'in 10 yıllık devlet tahvili faizi %1,6 ile düşük seviyelerde seyretmeye devam ederken, güvenli liman varlıklara talep yüksek düzeyde kalıyor.

Bu gelişmeler doğrultusunda kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi %2,2, Güney Kore'deki Kospi endeksi ise %0,4 değerlendi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise %2,1 değer kaybetti.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,10 değer kazanarak 10.085,50 puandan günü tamamladı. Dolar/TL ise %0,1 azalışla 35,3044'ten kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında %0,1 artışla 35,3490 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurtiçinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurtdışında Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğu belirtildi.

Bugün takip edilecek veriler: