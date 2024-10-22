Küresel Piyasalarda Karışık Seyir ve Beklentiler

Küresel Piyasaların Gündemi

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapabileceği beklentisi sürerken, yoğunlaşan bilanço sezonu nedeniyle temkinli bir duruş sergileniyor. Ekonomik büyümenin, resesyona girmeden enflasyonla mücadelenin başarıyla sonuçlanacağına dair beklentiler, piyasalarda önemli bir etkiye sahip.

Finansal Sonuçlar ve Analizler

Büyük şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar, piyasalarda hisse senedi ve sektör bazlı oynaklığı artırıyor. Analistler, bu güçlü sonuçların ülkenin büyüme tahminlerini olumlu yönde etkileyebileceğini belirtiyor.

FED’in Faiz Politikası

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da dikkatle izleniyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, faiz oranlarını düşürme yönündeki mevcut gelişmeleri desteklediğini, ancak sabırlı olunması gerektiğini ifade etti. Logan, "Ekonomi beklenildiği gibi ilerlerse, politika oranının kademeli olarak daha normal seviyelere çekilmesi ekonomik hedeflere ulaşmamıza yardımcı olabilir." dedi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise iş gücü piyasasındaki zayıflama belirtilerinin, daha hızlı faiz indirimlerine yol açabileceğini vurguladı.

Kurumsal Gelişmeler ve Piyasa Reaksiyonları

Dün, %4'ün üzerinde değer kazanan Nvidia rekor kırdı. Bugün, Lockheed Martin, Moody's ve General Motors gibi şirketlerin finansal sonuçları yatırımcıların ilgi alanında olacak.

Uluslararası Toplantılar ve Ekonomik Veriler

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları, Washington'da başladı ve 26 Ekim'e kadar sürecek. Bu toplantılar, küresel finans liderlerini bir araya getirerek piyasalara yön verecek.

Önemli Ekonomik Göstergeler

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 11 baz puan artış göstererek 4,19 seviyesine ulaştı. Dolar endeksi ise %0,5 yükselerek 104 seviyesine çıktı. Altın fiyatları ise beklentiler doğrultusunda 2.740,61 doları test etti.

Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Durum

Avrupa borsalarında genel olarak negatif bir seyir hakimken, Almanya'nın eylül ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık %0,5 azaldı. Asya piyasalarında ise Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki artan gerginlik, risk algısını yükseltiyor.

Borsa İstanbul ve Yurt İçi Gelişmeler

Yurt içinde Borsa İstanbul, %1,58 değer kaybederek 8.654 puanda kapandı. Dolar/TL ise bir önceki günün kapanışına göre çok az bir değişim göstererek 34,239 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün takip edilecek önemli veriler arasında ABD'den açıklanacak Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı bulunuyor.