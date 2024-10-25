Küresel Piyasalarda Karışık Seyir ve Gözlemlenen Gelişmeler

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve yoğunlaşan bilanço dönemi yatırımcıların temkinli davranmasına neden olurken, Japonya'da bu pazar yapılacak genel seçimler öncesi belirsizlikler de dikkat çekiyor.

ABD Ekonomik Verileri

ABD'de, açıklanan şirket karlılıkları beklentilerin üzerinde gelerek ekonomik aktivitenin canlı kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak, bu durum ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon hedeflerine ulaşmasının zaman alabileceğini ortaya koyuyor.

Özellikle 19 Ekim ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 227 bin ile piyasa beklentilerinin altında kalması, iş gücü piyasasının dayanıklılığını gözler önüne seriyor.

Şirket Sonuçları ve Hisse Fiyatları

Tesla, üçüncü çeyrek bilançosunu yayımlayarak üretim ve teslimatlarının yanı sıra, kar ve gelirlerinde de artış bildirdi. Üst yöneticisi Elon Musk, gelecek yıl araç satışlarında yüzde 30’a kadar artış beklentisi taşıdıklarını belirtti. Tesla hisseleri, kaydedilen bu başarı ile birlikte yaklaşık yüzde 22 değer kazandı.

Öte yandan, IBM’in gelirinin piyasa beklentilerinin altında kalması hisse fiyatlarının yüzde 6 gerilemesine yol açtı. Boeing çalışanları ise ücret zammı önerisini redderek grevde kalma kararı aldı ve bu da şirketin hisselerinde yüzde 1.2 değer kaybı yaratıyor.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Gelişmeler

Avrupa borsalarında ise pozitif bir seyir hakim. Avro Bölgesi'nde eylülde hizmet sektörü PMI 51.4’ten ekimde 51.2’ye düştü. Almanya'da imalat sanayi PMI’nın 42.6 puana çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşması dikkat çekerken, hizmet sektörü PMI da 50.6’dan 51.4’e yükseldi.

Asya borsalarında ise Japonya hariç, genel olarak pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'daki genel seçimler öncesinde yatırımcılar temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Çin Merkez Bankası, politika faizi olan 1 yıl vadeli borçlanma faizini sabit tutma kararı aldı.

Piyasalarda Takip Edilecek Veriler

Piyasalarda önümüzdeki dönem mevzuatları arasında Türkiye'de ekim ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri yer alıyor. Analistler, BIST 100 endeksinde psikolojik seviyelerin 8,900 ve 9,000 direnç, 8,800 ve 8,700 ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.