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Küresel Piyasalarda Merkez Bankası Beklentileri Öne Çıkıyor

ABD ve Japonya merkez bankaları öncesi piyasalarda belirsizlik artarken, önemli ekonomik veriler izleniyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 09:00
Küresel Piyasalarda Merkez Bankası Beklentileri Öne Çıkıyor

Küresel Piyasalarda Merkez Bankası Beklentileri Öne Çıkıyor

Küresel piyasalarda, ABD ve Japonya merkez bankalarının açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışıklık hakim. Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, bu hafta düzenlenecek toplantılar, bankaların geleceği ile ilgili ipuçları sunması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası Faiz Kararı

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının beklendiğini bildiriyor. Fed'in politika metni ve başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, varlık fiyatları üzerinde belirleyici olacak.

Piyasa Beklentileri ve Veriler

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed’in yıl sonuna kadar 3 faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor. Cuma günü açıklanacak istihdam raporu ise faiz indirimi konusundaki belirsizlikleri azaltabilir.

Bugün büyük teknoloji şirketleri Microsoft, Apple, Amazon ve Meta Platforms gibi isimlerin finansal sonuçları, hisse senedi ve sektör bazlı oynaklık yaratması bekleniyor.

Piyasa Durumu

Tahvil piyasaları yarınki Fed kararları öncesinde yatay bir seyir izliyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,18, dolar endeksi ise 104,6 seviyelerinde işlem görmekte. Altın ons fiyatı %0,2 artışla 2.387 dolardan, Brent petrol fiyatı ise yatay seyirle 78,6 dolardan işlem görüyor.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa'da verimler karışık seyrederken, Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak ekonomik veriler yatırımcıların odağında. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,08 artarken, Fransa'da CAC 40 %0,98, Almanya'da DAX %0,53, İtalya'da MIB %0,51 azalış kaydetti.

Asya borsalarında ise Japonya Merkez Bankası'nın kararlarına yönelik belirsizlikler artarken, Nikkei 225 endeksi %0,1, Güney Kore'de Kospi %1,2, Hong Kong'da Hang Seng %1,2 ve Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,6 geriledi.

Yurt İçi Gelişmeler

Yurt içindeki Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,45 düşüşle 10.733,75 puandan kapattı. Dolar/TL ise %0,4 artışla 33,0778'den kapanırken, yeni dönem, teknik açıdan BIST 100'de 10.700 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç olarak değerlendirileceği bekleniyor.

Piyasalarda Takip Edilecek Veriler

  • 10.00 - Türkiye, Temmuz ayı ekonomik güven endeksi
  • 11.00 - Almanya, 2. çeyrek GSYH
  • 12.00 - Avro Bölgesi, Temmuz ayı tüketici güven endeksi
  • 12.00 - Avro Bölgesi, 2. çeyrek GSYH
  • 14.00 - Türkiye, Temmuz ayı TCMB PPK toplantı özeti
  • 15.00 - Almanya, Temmuz ayı TÜFE
  • 17.00 - ABD, Mayıs ayı konut fiyat endeksi
  • 17.00 - ABD, Haziran ayı JOLTS açık iş sayısı
  • 17.00 - ABD, Temmuz ayı New York Fed tüketici güven endeksi

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