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Küresel Piyasalarda Noel Haftası Karışık Başladı: Faiz Kararları ve Ekonomik Veriler Takip Ediliyor

Küresel piyasalar Noel haftasına çeşitli dalgalanmalarla başladı. Yatırımcılar, Merkez Bankaları'nın faiz kararlarına odaklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 08:59
Küresel Piyasalarda Noel Haftası Karışık Başladı: Faiz Kararları ve Ekonomik Veriler Takip Ediliyor

Küresel Piyasalarda Noel Haftası Karışık Başladı

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesinde yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle bu piyasaların sığ kalması bekleniyor. İlgili tarafta, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Faiz Kararları ve Enflasyon Endişeleri

Geçen hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları dikkatle takip edildi. Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi yeniden fiyatlamalar arasında yer aldı. Fed'in enflasyonu düşürmek amacıyla politika faizini kapsamlı şekilde yüksek tutacağına dair yönlendirmeleri, artan satış baskısını artırmıştı. Ancak, fiyat artışlarının yavaşladığına işaret eden verilerin ardından bu baskı sınırlı bir şekilde hafifledi.

Analistler, Donald Trump'ın başkanlık politikalarının Fed'in "şahin" duruşu ile çelişebileceği endişelerinin devam ettiğini belirterek, piyasalardaki fiyatlamalarda Bankanın 2025 yılında iki faiz indirimi öngörmesinin risk algısını sürdürdüğünü aktardı.

Aylık ve Yıllık Verilerde Dikkat Çeken Detaylar

Makroekonomik verilere baktığımızda, ABD'de kasım ayında kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,4 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Kişisel gelirler ise yüzde 0,3 oranında arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,8 artarak beklentilerin altında kaldı.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de aralıkta 74 seviyesine çıkarak nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Asya ve Avrupa Piyasalarının Yansımaları

Asya borsalarında ise ABD'de fiyat artışlarının yavaşlaması ile pozitif bir hava hâkim. Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Kospi endeksi yüzde 1,6, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kazandı. Avrupa borsalarında ise Fed'in faiz indirim döngüsünü yavaşlatabileceği kaygılarıyla negatif bir seyir gözlemleniyor.

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Değerleri

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içerisinde yüzde 0,42 değer kaybederek 9.724,50 puandan günü tamamladı. Dolar/TL, haftayı yüzde 0,3 yükselişle 35,1850'den kapatırken, bankalararası piyasanın açılışında 35,1910 seviyesinden işlem görüyor.

TCMB, yılın son faiz kararını bu perşembe açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında politika faizinin 150 baz puan indirileceğini öngörüyor.

Sonuç olarak, yatırımcılar için bu hafta dikkat edilmesi gereken veriler arasında İngiltere 3. çeyrek GSYH ve ABD yeni yıl Fed tüketici güveni verisi bulunuyor.

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