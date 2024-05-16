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Bir ayda çift emekli maaşı almak hayal değil! Bu yöntemle tek maaşa talim etmeyeceksiniz

SGK emeklilik planlarında az bilinen ama çok önemli bir uygulama var. Yani çift maaş ödemesi. Bazı hallerde vatandaşlar SGK'dan iki veya üç emekli maaşı alabiliyor. Bu uygulama maddi olarak rahatlamak isteyenlere yönelik önemli fırsatlar sunmaktadır.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 13:46
Bir ayda çift emekli maaşı almak hayal değil! Bu yöntemle tek maaşa talim etmeyeceksiniz

Çifte emeklilik uygulamasının en temel örneklerinden birisi de kadının emekli olması halinde ölen eşinden dul maaşı alma hakkıdır. Kadın, SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan birinden emekli maaşı alıyorsa vefat eden eşinden dolaylı bir maaş daha alabilmektedir.

Bir kadın, yaptığı işe göre SSK emeklisi olabiliyorsa, eşinin de Bağ-kur emeklisi olması durumunda dul maaşı alma hakkına sahip oluyor. Aynı kadının babası ya da annesi emekli sandığında emekli ise, babasının ölümü halinde yetim aylığı alabilir. Bu, aynı kişinin üç ayrı SGK maaş çekini almasına olanak sağlıyor.

Bir ayda çift emekli maaşı almak hayal değil

Ancak çift maaş almanın şartları var. Örneğin bir kız çocuğunun yetim aylığı alabilmesi için bekar olması veya evli ve boşanmış olması gerekmektedir. Ayrıca kızların sigortadan dolayı gelir elde edememesi gerekiyor. Erkekler belirli bir yaşa kadar yetim aylığı alabilmektedir.

Maaşınızı ikiye katlamanın yanı sıra SGK'dan maaş desteği alma fırsatınız daha olacak. Ancak bu promosyondan faydalanabilmeniz için SGK'dan aldığınız her iki maaşınızı da başka bir bankaya yatırmanız gerekmektedir. Aksi takdirde aynı bankanın maaşına geçici katkı payı ödenecektir. 

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