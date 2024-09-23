DOLAR
34,14 -0,13%
EURO
38,13 0,01%
ALTIN
2.883,61 -0,32%
BITCOIN
2.175.403,08 -0,89%

Küresel Piyasalarda Olumlu Başlangıç

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve iyimser ekonomik verilerle pozitif bir seyir izliyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:11
Küresel Piyasalarda Olumlu Başlangıç

Küresel Piyasalarda Olumlu Başlangıç

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gerçekleştirilen 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından, ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair beklentiler ön plana çıkıyor. Bu gelişimler risk iştahını artırarak piyasaların pozitif başlamasına katkı sağlıyor.

Enflasyonla Mücadele Devam Ediyor

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı soruları tartışılmakta. Analistler, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini belirtiyor. Makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı öngörülmekte.

Para Piyasalarındaki Gelişmeler

Mevcut fiyatlamalara göre, yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan daha faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu süreçte, verilerin açıklanmasına bağlı olarak piyasalarda oynaklık artabileceği ifade ediliyor.

Piyasalardaki Güncel Veriler

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,74 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 100,8'den haftaya giriş yaptı. Rekor serisini sürdüren altın ons fiyatı ise gün içerisinde %0,2 artarak 2.628 dolara yükseldi. Brent petrol varil fiyatı, %0,4'lük bir artışla 74,3 dolarda işlem görüyor.

Endekslerdeki Hareketlilik

Cuma günü, Dow Jones endeksi %0,09 yükselirken, S&P 500 %0,19 ve Nasdaq %0,36 geriledi. Avrupa borsalarında ise satış baskısı öne çıkarken, endeks vadeli kontratlar yeni haftaya olumlu bir başlangıç yaptı.

Asya Piyasalarında Olumlu Hava

Asya tarafında ise, haftanın ilk işlem günü pozitif bir görünüm var. Çin Merkez Bankası (PBoC) 14 günlük repo faiz oranını 10 baz puan düşürerek %1,85'e çekti. Bu durum, Çin ekonomisini destekleyici adımların devam edeceği beklentilerini artırıyor.

Veri Takvimi

Piyasa katılımcıları, Türkiye'de finansal hizmetler güven endeksi ve dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi gibi önemli verileri takip edecek.

Öne çıkan veriler bugün şöyle; 10:00 Türkiye güven endeksi, 10:30 Almanya PMI, 11:00 Avro Bölgesi PMI, 11:30 İngiltere PMI, 15:30 ABD Chicago ulusal aktivite endeksi ve 16:45 ABD imalat ve hizmet sektörü PMI verileri açıklanacak.

İLGİLİ HABERLER

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Rüzgar ve Güneş Enerjisi Hedefleri 2030'da Aşılacak
2
BIST 30 Endeksi VİOP'ta Yükselişle Başladı
3
Küresel Piyasalarda Olumlu Başlangıç
4
Döviz Kurlarında Yeni Haftaya Başlangıç
5
Brent Petrol Fiyatlarında Artış: 74,27 Dolar Seviyesini Aştı
6
THY otobüs biletinden ucuza uçak bileti satıyor! İki güne özel fiyatı kaçırmayın
7
O meslekleri yapanlar işsiz kalmıyor! En çok talep gören 10 meslek

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları