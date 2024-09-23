Küresel Piyasalarda Olumlu Başlangıç

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gerçekleştirilen 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından, ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair beklentiler ön plana çıkıyor. Bu gelişimler risk iştahını artırarak piyasaların pozitif başlamasına katkı sağlıyor.

Enflasyonla Mücadele Devam Ediyor

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı soruları tartışılmakta. Analistler, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini belirtiyor. Makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı öngörülmekte.

Para Piyasalarındaki Gelişmeler

Mevcut fiyatlamalara göre, yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan daha faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu süreçte, verilerin açıklanmasına bağlı olarak piyasalarda oynaklık artabileceği ifade ediliyor.

Piyasalardaki Güncel Veriler

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,74 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 100,8'den haftaya giriş yaptı. Rekor serisini sürdüren altın ons fiyatı ise gün içerisinde %0,2 artarak 2.628 dolara yükseldi. Brent petrol varil fiyatı, %0,4'lük bir artışla 74,3 dolarda işlem görüyor.

Endekslerdeki Hareketlilik

Cuma günü, Dow Jones endeksi %0,09 yükselirken, S&P 500 %0,19 ve Nasdaq %0,36 geriledi. Avrupa borsalarında ise satış baskısı öne çıkarken, endeks vadeli kontratlar yeni haftaya olumlu bir başlangıç yaptı.

Asya Piyasalarında Olumlu Hava

Asya tarafında ise, haftanın ilk işlem günü pozitif bir görünüm var. Çin Merkez Bankası (PBoC) 14 günlük repo faiz oranını 10 baz puan düşürerek %1,85'e çekti. Bu durum, Çin ekonomisini destekleyici adımların devam edeceği beklentilerini artırıyor.

Veri Takvimi

Piyasa katılımcıları, Türkiye'de finansal hizmetler güven endeksi ve dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi gibi önemli verileri takip edecek.

Öne çıkan veriler bugün şöyle; 10:00 Türkiye güven endeksi, 10:30 Almanya PMI, 11:00 Avro Bölgesi PMI, 11:30 İngiltere PMI, 15:30 ABD Chicago ulusal aktivite endeksi ve 16:45 ABD imalat ve hizmet sektörü PMI verileri açıklanacak.