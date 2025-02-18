Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir: Şi Cinping'in Mesajları Yatırımcıları Rahatlattı

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine dair haber akışı, yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in verdiği güven mesajlarıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Çin'in Ekonomik İyileşme Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve ekonomi politikaları sonrası, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, özel sektör sorunlarını ele almak için üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Sempozyumda yaptığı konuşmada, özel sektörün gelişimini teşvik eden politikaların, Çin karakterindeki sosyalist sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Şi, ''Devlet özel işletmelerin ve girişimcilerin yasal haklarını koruyacak. Ancak, ülkemizin kanunla yönetilen bir sosyalist ülke olduğunu unutmamamız gerek,'' dedi. Ayrıca, özel sektör zorluklarının geçici olduğunu ve bunların üstesinden gelinebileceğini belirtti.

Fed'in Belirsizlikleri ve Para Politikası

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Trump yönetiminin belirsizliği, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, para politikasının şu anda iyi bir konumda olduğunu ve enflasyonun yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da, para politikasının iyi konumlandırıldığını ve faiz oranlarının uzun vadede düşmeye devam edeceğini belirtti.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Pozitif Gelişmeler

Avrupa borsalarında ise, savunma sanayi şirketleri öne çıkarken, DAX 40 endeksi rekor tazeledi. NATO Genel Sekreteri, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurguladı.

Asya piyasalarında da pozitif bir seyir gözlemlenirken, Çinli teknoloji firmalarının başarılı performansı dikkat çekti. Alibaba ve Xiaomi gibi devlerin hisseleri, piyasalardaki alıma katkı sağladı.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,51'e yükseldi. Dolar endeksi %0,4 artışla 107 seviyesine ulaştı. Altın fiyatları ise 2,910 dolara yükseldi.

Yurt İçi Gelişmeler

Yurt içinde ise Borsa İstanbul dün %0,42 değer kaybederek 9,836,49 puandan kapandı. Dolar/TL ise %0,1 artışla 36,2429'dan işlem gördü.

Bugün, yurt içinde Konut Fiyat Endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredit borcunun yanı sıra, BoE Başkanı'nın konuşması yakından takip edilecek.

Takvimdeki Önemli Veriler

Bugün açıklanacak veriler arasında: