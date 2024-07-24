Küresel Piyasalarda Zayıf Karlılık ve Artan Satış Baskısı

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Küresel piyasalar, ABD'deki büyük şirketlerin karlılıklarının beklenen seviyelerin altında kalması nedeniyle artan satış baskıları ile olumsuz bir gidişat sergiliyor.

Bilanço Sezonunun Etkileri

ABD'de devam eden yoğun bilanço sezonunda, şirketlerin finansal sonuçları piyasalara yön vermekte önemli bir etkiye sahip. Alphabet gibi teknoloji devleri, %14'lük gelir artışı sağlasa da, yapay zeka alanındaki yetersizlikleri nedeniyle yatırımcıları endişelendiriyor.

Ayrıca, Tesla'nın net karında %45’lik bir düşüş yaşandı ve bu durumun ardından vadeli işlem piyasalarında şirketin payları yaklaşık %7 değer kaybetti.

Piyasalardaki Genel Gidişat

Söz konusu gelişmelerle birlikte, ABD'de vadeli endeks kontratları %1 düşüşle açılırken, yatırımcılar Qualcomm ve IBM gibi diğer büyük şirketlerin finansal raporlarını merakla bekliyor. Analistler, siyasi gelişmelerin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Tahvil ve Emtia Piyasaları

Tahvil piyasalarında dar bantta hareket devam ediyor; ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4.24 seviyesine gerilerken, dolar endeksi 104.4 olarak işlem görüyor. Emtia piyasasında ise altının ons fiyatı 2415 dolara yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı %0.5 azalarak 80.3 dolarda işlem görmekte.

Asya ve Avrupa Piyasaları

Asya borsalarında satış baskısı ön planda, özellikle Tesla'nın üretim sürecindeki şirketlerde düşüş gözlemleniyor. Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler, imalat sanayi PMI'sının 49.2'ye düşmesiyle dikkat çekiyor.

Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir izleniyor; İngiltere'de FTSE 100 %0.38, Fransa'da CAC 40 %0.31 gerilerken, Almanya'da DAX 40 %0.82 oranında artış gösterdi. Bugün açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri, piyasalarda yakından takip edilecek.

Türkiye Ekonomisinde Gözlemler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %0.74 düşüşle 11.089,53 puandan günü kapattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini %50 seviyesinde tutma kararı aldı. Dolar/TL ise 32,8580 seviyesinden işlem görmekte.

Bugün Takip Edilecek Veriler