Küresel Piyasalardaki Olumlu Gelişmeler Takip Ediliyor

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde %3 büyüme kaydetmesinin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın enflasyonla mücadelede yumuşak iniş yapabileceği yönündeki beklentilerle pozitif bir seyir izlenmektedir.

Enflasyon ve Ekonomik Veriler

Dünya genelindeki enflasyonla mücadelenin potansiyel bir resesyon yaratıp yaratmayacağına dair endişeler devam etse de, açıklanan makroekonomik veriler bu kaygıları sınırlamaktadır. Fed, gelecekteki adımlarına dair ipuçları ararken, yatırımcılar için çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi öne çıkıyor.

ABD Ekonomisinde Dikkat Çeken Gelişmeler

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Eylül ile biten haftada 218 bine gerileyerek piyasa beklentilerini aşmadı. Bu durum, iş gücü piyasasındaki istikrarı korumakta önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Çip Şirketlerinden Olumlu Haberler

Kurumsal tarafta ise Micron Technology'nin, geleceğe yönelik gelir tahminlerinin beklentilerin üzerinde çıkmasıyla, hisseleri %14,7 değer kazandı. Bu durum, yapay zeka teknolojisine dair güçlü talep ile sektördeki olumlu beklentileri artırdı.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Son Gelişmeler

Avrupa borsalarında genel olarak alış ağırlıklı bir seyir hakimken, ECB'nin geleceği hakkında belirsizlikler devam etmektedir. Asya borsalarında ise, Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını düşürerek piyasalara likidite sağlamayı hedefliyor.

Bugün İzlenecek Veriler

Yatırımcılar bugün Türkiye'de dış ticaret dengesi, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi gibi önemli verilerle ABD'deki kişisel gelirler ve harcamalarla birlikte piyasalardaki yönü belirleyecek verileri dikkatle takip edecekler.