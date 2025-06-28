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Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Ortaya Çıkan Zorluklar Masaya Yatırıldı

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda deniz yoluyla bağlantısallık ve güvenlik tehditleri tartışıldı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 01:09
Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda Ortaya Çıkan Zorluklar Masaya Yatırıldı

Küresel Bağlantısallıkta Ortaya Çıkan Zorluklar Tespit Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" sırasında gerçekleştirdiği "Küresel Bağlantısallıkta Ortaya Çıkan Zorluklar" oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Ünüvar, kritik su yollarının güvenliğinin ve verimliliğinin yalnızca denizcilik sektörü için değil, aynı zamanda küresel gıda güvenliği ve enerji arzı açısından da hayati önem taşıdığını vurguladı.

Dünya Ticaretinin %80'i Deniz Yolu ile Gerçekleşiyor

Dünya ticaretinin %80'den fazlasının deniz yolu ile gerçekleştirildiğini belirten Ünüvar, Türk boğazlarının, Süveyş Kanalı, Panama Kanalı, Malaga Boğazı ve Hürmüz Boğazı gibi diğer kritik su yolları ile birlikte, küresel ekonominin kalbinin attığı alanlar olduğunu dile getirdi. "Bu geçitlerin taşıdığı riskler günden güne artmakta," diyen Ünüvar, artan jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği, siber güvenlik tehditleri ve taşıma kapasitesinin zorlanması gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Türkiye'nin Stratejik Önemi ve Yerli Çözümler

Türkiye'nin Asya ve Avrupa'nın birleştiği stratejik noktada bulunduğuna dikkat çeken Ünüvar, yıllık 40 binin üzerinde geminin Türk boğazlarından geçtiğini ifade etti. Geçmişte gemi sayısının azalmasına rağmen, yük miktarının arttığını ve bunun da gemilerin büyümesine sebep olduğunu belirtti. "Bu durum, beraberinde çeşitli riskleri getiriyor," dedi.

Ünüvar, tamamen yerli imkanlarla geliştirilmiş sistemler sayesinde seyrü-sefer emniyetinin sağlandığını ve 180 kılavuz kaptan ile hizmet verildiğini aktardı. Ayrıca, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne bağlılıklarını vurgulayarak, Türkiye’nin bu sözleşmeyi kesintisiz uyguladığını belirtti.

Pakistan ve Liberya'dan Önemli Mesajlar

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, bağlantısallığın uluslararası ticaret açısından önemine dikkat çekerek, altyapının yetersiz olduğunu ve finansman ihtiyacının altını çizdi. Liberya Ulaştırma Bakanı Sirleaf Ralph Tyler ise ülkelerinin dayanıklılığı sayesinde iç savaştan güçlü çıktığını ifade etti ve Liberya'nın tüm dünyayla iş yapmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Bölgesel İşbirliği ve Modernizasyon Vurgusu

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Emrah Öngüt, bölgesel ulaşım koridorlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildirerek, kritik altyapılara yatırım yapılması gerektiğini ifade etti. Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Otoritesi Başkan Yardımcısı Qutaiba Abdulhamid Naji de Suriye'nin doğal konumuna dönüş çabalarını ve dijital dönüşümün önemini vurguladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında, "Küresel...

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında, "Küresel Bağlantısallıkta Ortaya Çıkan Zorluklar" oturumuna, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar (sağ 2), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Emrah Öngüt (sağ 3), Liberya Ulaştırma Bakanı Sırleaf Ralphtyler (sağ 3), Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid (sağda), Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Otoritesi Başkan Yardımcısı Qutaiba Abdulhamid Naji (sağ 2) katıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında, "Küresel...

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında, "Küresel Bağlantısallıkta Ortaya Çıkan Zorluklar" oturumuna, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar (sağ 2), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Emrah Öngüt (sağ 3), Liberya Ulaştırma Bakanı Sırleaf Ralphtyler (sağ 3), Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid (sağda), Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Otoritesi Başkan Yardımcısı Qutaiba Abdulhamid Naji (sağ 2) katıldı.

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