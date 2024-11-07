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Kurumsal Sürdürülebilirlik Liderleri Zirvesi: Gelecek İçin Yeni Adımlar

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, sürdürülebilir finansman modellerini destekleyecek yeni stratejiler geliştirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:25
Kurumsal Sürdürülebilirlik Liderleri Zirvesi: Gelecek İçin Yeni Adımlar

Kurumsal Sürdürülebilirlik Liderleri Zirvesi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, yeni dönem sürdürülebilir finansman yaklaşımlarını vurguladığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, önümüzdeki yıllarda konvansiyonel finansman kanallarının yanı sıra sukuk gibi alternatif finansman yöntemleri ile EGS tahvil piyasalarında daha aktif rol almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Önemli Katılımcılar Ve İlk Toplantı

Kurumsal Sürdürülebilirlik Liderleri Zirvesi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) işbirliği ile Halkbank Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi. Zirvenin açılışına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Osman Çelik ve Abdullah Erdem Cantimur, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve KGK Başkanı Hasan Özçelik gibi önemli isimler katıldı.

Sürdürülebilirlik Hedefleri ve Rakamlar

Bakan Yardımcısı Çelik, ESG piyasasının 2025 yılına kadar yaklaşık 31 trilyon dolarlık bir hacme ulaşmasının beklendiğini ifade ederek, sürdürülebilirlik raporlamasının her geçen gün daha fazla önem kazandığını vurguladı. "Bu süreç, artık yalnızca uluslararası bir gereklilik olmakla kalmayıp, milli bir mesele olarak ele alınmalıdır," dedi.

İleriye Dönük Stratejiler

Çelik, işletmelerin çevresel ve toplumsal konularda daha duyarlı yeni iş modelleri geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Ülke olarak son üç yılda sürdürülebilirlik bağlamında önemli adımlar atıldığını da paylaşarak, çeşitli bakanlıkların yürüttüğü projelerle bu alanda kaydedilen ilerlemeleri sıraladı.

Çelik, Sürdürülebilir finans alanında yeni strateji ve politikalarla finansal modellerin geliştirilmesi için önemli adımlar attıklarını ifade ederek, yeni bir daire oluşturduklarını belirtti. Ayrıca, yeşil finans alanında üst düzey politikaların takip edileceği bir eylem planı hazırladıklarını duyurdu.

KGK ve SPK'nın Rolleri

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cantimur, sürdürülebilirlik konusunun ekonomik ve finansal sistemin merkezine yerleştiğini, yüksek kaliteli ve güvenilir raporlamanın artık bir gereklilik haline geldiğini vurguladı. Cantimur, "KGK, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'nı belirlemek ve yaymak için yetkili kılınmıştır," dedi.

Sürdürülebilirlikte Uzun Vadeli Hedefler

SPK Başkanı Gönül ise, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasının getirilerini dile getirerek, SKA'ların iş dünyasına olan etkilerini değerlendirdi. Gönül, sürdürülebilirlik raporlamasının 2024'e kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Tedarik Zincirinde Dönüşüm

KGK Başkanı Özçelik, kurumların dijital ve yeşil dönüşüm sürecinde sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ortaklıklarla iş birliği içinde çalışmaları gerektiğini vurguladı. Özçelik, şirketlere yönelik eğitim ve farkındalık programlarının devam edeceğini belirtti.

Bu toplantı, sürdürülebilir geleceğin inşası adına atılan önemli adımlardan biri olarak dikkat çekti.

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