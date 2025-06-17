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Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Çalıştayı Gerçekleştirildi

KGK Başkanı Hasan Özçelik, işletmelerin üçüz dönüşümü içselleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 13:58
Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Çalıştayı Gerçekleştirildi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı Hasan Özçelik, bu yılki Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, işletmelerin üçüz dönüşümü içselleştirmesi gerektiğini belirtti. Özçelik, bu dönüşümün kurumsallaşma, küresel rekabet gücü, marka değeri ve finansmana erişim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sürdürülebilirlik Raporlamasında Yeni Dönem

Çalıştayda, Türkiye'de sürdürülebilirlik raporlamasının kurumsallaşmasına yönelik önemli adımların atılacağı ifade edildi. Özçelik, KGK’nın kuruluş amacının yalnızca finansal raporlamayı uluslararası standartlara uyumlu hale getirmekle sınırlı olmadığını, artık şeffaflık anlayışının çevresel, sosyal ve yönetişim unsurlarını da kapsadığını vurguladı.

Özçelik, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında şirketlerin yükümlülüklerini hatırlatarak, çalıştayın bu bilgileri paylaşmak amacıyla düzenlendiğini kaydetti. Veri yönetimi ve risk tanımı gibi konularda işletmelerin zorluk yaşadığını belirten Özçelik, “Kapasite Geliştirme Programı” hakkında da bilgi verdi.

Türkiye İçin Stratejik Fırsatlar

Özçelik, uluslararası gelişmelerin, özellikle Avrupa Birliği'ndeki CSRD uygulama takviminin ertelenmesinin Türkiye için stratejik bir fırsat sunabileceğine dikkat çekti. İhracatın yüzde 42'sinin Avrupa Birliği'ne yapıldığını belirten Özçelik, bu süreçte Türkiye’nin hazırlık sürecinin önemini vurguladı.

KOBİ’lerin raporlama sürecine entegrasyonunu da stratejik bir öncelik olarak belirten Özçelik, 255 bin KOBİ’nin ihracat yaptığını ve ilk 10 bininin hedef grubu oluşturduğunu açıkladı. Üçüz dönüşümü insanlığın geleceği için bir yol haritası olarak tanımlayan Özçelik, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüm kavramlarının ayrılmaz parçalar olduğunu vurgulayarak işletmeleri bu konularda güçlü bir dönüşüm yaşamaya davet etti.

Lisansa Dayalı Yetkinlikler

KGK Sürdürülebilirlik Standartları Dairesi Başkanı Gülşah Günay, sürdürülebilirlik konusundaki yetkinliklerin artırılması adına kamu eliyle lisanslama süreçlerini başlatacaklarını açıkladı. Günay, büyük şirketlerin yetkinlik sorunlarına çözüm bulmak için lisanslamaların öncelikli olarak yapılacağını kaydetti.

Çalıştay, “İklimle İlgili Açıklamalar” oturumu ve “Kim Bu Yatırımcılar?” paneliyle devam etti.

Kamu Gözetim Kurumu (KGK) "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Çalıştayı" düzenledi....

Kamu Gözetim Kurumu (KGK) "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Çalıştayı" düzenledi. Çalıştayda, Kamu Gözetim Kurumu Başkanı Dr. Hasan Özçelik konuşma yaptı.

Kamu Gözetim Kurumu (KGK) "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Çalıştayı" düzenledi....

Kamu Gözetim Kurumu (KGK) "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Çalıştayı" düzenledi. Çalıştayda, Kamu Gözetim Kurumu Başkanı Dr. Hasan Özçelik konuşma yaptı.

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