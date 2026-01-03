Kuruyemiş Alışverişinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eskişehir’de esnaf olan Ahmet Dönder, kuruyemiş alırken tüketicilerin nelere dikkat etmesi gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu. Dönder, özellikle tazelik tespiti için ürünü tadına bakmanın önemli olduğunu vurguladı.

Uzmanından Pratik Öneriler

Arifiye Mahallesi’nde baba mesleğini sürdüren 19 yaşındaki esnaf Ahmet Dönder, kuruyemişlerin pirinç ve un gibi temel gıdalardan farklı bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Dönder, ürünün nemli ve acı tadının bayatlık belirtisi olduğunu ifade etti ve tüketicilere tadım yaparak bu belirtileri kontrol etmelerini tavsiye etti.

Ayrıca Dönder, ambalajlı ya da paketlenmiş ürünlerde bile güve ve kurt olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Alışverişte güven unsurunun önemine değinen genç esnaf, vatandaşların bildiği ve güvendiği esnaf ile alışveriş yapmalarını önerdi.

Son olarak Dönder, şu anda en çok tercih edilen ürünlerin tuzlu fıstık, hurma ve ceviz içi olduğunu bildirdi.

