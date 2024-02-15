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Kuruyemiş indirimi bekleyenler hiç vakit kaybetmeden o markete koştu! Yüzde 20 indirim başladı

Kuruyemişlerde indirim bekleyen vatandaşlar hiç vakit kaybetmeden kendilerini en yakın Carrefoursa market şubesine attı. Yüzde 20 oranında indirim kampanyasıyla birçok kuruyemiş uygun fiyatlardan satışa çıkartıldı. İşte 20 TL’den başlayan fiyatlarla kuruyemiş satışı…

Yayın Tarihi: 15.02.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 14:34
Kuruyemiş indirimi bekleyenler hiç vakit kaybetmeden o markete koştu! Yüzde 20 indirim başladı

Carrefoursa marketler yeni bir indirim kampanyası başlatarak %20 oranında indirim ile birçok kuruyemişi uygun fiyatlardan satışa çıkarttı. Sizlerde uygun fiyata kuruyemiş satın almak istiyorsanız, muhakkak Carrefoursa marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyadan yararlanmalısınız. Carrefoursa karta özel olarak satışa çıkartılan bu ürünler arasında yok yok! 20 TL’den başlayan fiyatlarla kuruyemiş alıp evinize döneceksiniz.

20 28 TL ARALIĞINDA KURUYEMİŞ SATIN ALABİLECEKSİNİZ

Carrefoursa marketlerin, Carrefoursa kart sahiplerine özel olarak başlatmış olduğu bu kampanya doğrultusunda kara şimşek klasik 120 g %15 indirimli 24 TL’den 20,40 TL'ye, kara şimşek bol tuzlu 120 g %15 indirimli 24 TL’den 20,40 TL’ye, kızartılmış acılı yer fıstığı 150 g %20 indirimi 36 TL’den 28,80 TL’ye, kızartılmış tuzlu yer fıstığı 150 g %20 indirimle 36 TL’den 28,50 TL’ye düşüyor. İşte Carrefoursa marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılmış olan diğer kuruyemiş çeşitleri…

Kuruyemiş indirimi bekleyenler hiç vakit kaybetmeden o markete koştu! Yüzde 20 indirim başladı

  • Master Nut Kavrulmuş İç Tatlı Badem Tuzlu 135 Gr 
  • Master Nut Kabuklu Antep Fıstığı 140 G 
  • Master Nut Kızartılmış Tuzlu Yer Fıstığı 150 G 
  • Master Nut Kavrulmuş Kaju Fıstığı 140 G 
  • Master Nut Kızartılmış Acılı Yer Fıstığı 150 G 
  • Master Nut Kavrulmuş Fındık İçi 130 G 
  • Peyman Çitliyo Kara Şimşek Klasik 180 G 
  • Peyman Çitliyo Kara Şimşek Bol Tuzlu 120 G 
  • Peyman Çitliyo Kara Şimşek Klasik 120 G 
  • Bahçeden Ortaya Karışık Klasik 180 G 
  • Bahçeden Kavrulmuş Yer Fıstığı 175 Gr 
  • Lüks Kokteyl Kuruyemiş kg 
  • Dakota Çekirdek kg 
  • Fındık İçi (Dökme) kg 

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