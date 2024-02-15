Kuruyemiş indirimi bekleyenler hiç vakit kaybetmeden o markete koştu! Yüzde 20 indirim başladı

Carrefoursa marketler yeni bir indirim kampanyası başlatarak %20 oranında indirim ile birçok kuruyemişi uygun fiyatlardan satışa çıkarttı. Sizlerde uygun fiyata kuruyemiş satın almak istiyorsanız, muhakkak Carrefoursa marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyadan yararlanmalısınız. Carrefoursa karta özel olarak satışa çıkartılan bu ürünler arasında yok yok! 20 TL’den başlayan fiyatlarla kuruyemiş alıp evinize döneceksiniz.

20 28 TL ARALIĞINDA KURUYEMİŞ SATIN ALABİLECEKSİNİZ

Carrefoursa marketlerin, Carrefoursa kart sahiplerine özel olarak başlatmış olduğu bu kampanya doğrultusunda kara şimşek klasik 120 g %15 indirimli 24 TL’den 20,40 TL'ye, kara şimşek bol tuzlu 120 g %15 indirimli 24 TL’den 20,40 TL’ye, kızartılmış acılı yer fıstığı 150 g %20 indirimi 36 TL’den 28,80 TL’ye, kızartılmış tuzlu yer fıstığı 150 g %20 indirimle 36 TL’den 28,50 TL’ye düşüyor. İşte Carrefoursa marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılmış olan diğer kuruyemiş çeşitleri…