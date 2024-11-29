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Kütahya'da 3,4 Milyon Tonluk Maden Sahası İhalesi Başlıyor

Kütahya'da 3 milyon 412 bin ton kömür rezervine sahip maden sahası ihalesi, 19 Aralık'ta gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 08:41
Kütahya'da 3,4 Milyon Tonluk Maden Sahası İhalesi Başlıyor

Kütahya'da Maden Sahası İhalesi Duyurusu

Kütahya'daki bir maden sahası, ruhsatın satış yolu ile devri kapsamında ihale edilmeye hazırlanıyor. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Maden Sahasının Özellikleri

Kütahya'nın merkez ilçesinde yer alan maden sahasının yaklaşık 3 milyon 412 bin ton kömür rezervi bulunuyor. İhale süreci, ruhsatın satış yolu ile gerçekleştirilecektir.

İhale Detayları

İhaleye katılacak olan iştirakçilerden dosya bedeli 2 bin lira ve geçici teminat bedeli ise 2 milyon lira talep edilecektir. İhale, 19 Aralık tarihinde saat 15.00'te, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

Birden fazla teklif sahibinin katılım göstermesi beklenen bu ihale, kapalı zarfla tekliflerin alınmasını takiben pazarlık usulüyle gerçekleştirilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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