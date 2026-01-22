Kütahya’ya 238 milyon 455 bin 363 TL’lik Kırsal Yatırım Desteği (IPARD III)

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:04
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, 2025 yılı içinde Kütahya’da tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik önemli desteklerin sağlandığını açıkladı.

Karaaslan, Türkiye ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen IPARD III Programı kapsamında ilde 15 projeye hibe desteği verildiğini belirterek, "Yatırımcı katkılarıyla birlikte bu projeler sayesinde ilimize 238 milyon 455 bin 363 TL tutarında yatırım kazandırıldı" dedi.

Desteklerin doğrudan üretimde kullanıldığını vurgulayan Karaaslan, hayvancılık, gıda işleme, kırsal turizm, yenilenebilir enerji ve bitkisel üretim gibi pek çok alanda üretici, girişimci ve kooperatiflerin desteklendiğini ifade etti. Sağlanan hibelerle yatırımcıların yüksek teknolojili makine ve ekipmanlara erişerek modern ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirme imkânı bulduğunu söyledi.

Karaaslan, IPARD Programı kapsamında et ve süt hayvancılığı, yumurta üretimi, et ve süt ürünleri ile meyve-sebze işleme, bitkisel üretim, kırsal turizm, zanaatkârlık, katma değerli ürün üretimi ve yenilenebilir enerji alanlarında yatırım yapmak isteyen girişimcilere yüzde 50 ile yüzde 75 oranında, her türlü vergiden muaf hibe desteği sağlandığını kaydetti.

2025 yılı boyunca TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğü tarafından 19 bilgilendirme ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirildiğini aktaran Karaaslan, bu çalışmalarla 257 kişiye doğrudan bilgilendirme yapıldığını dile getirdi.

Birsen Karaaslan ayrıca, bugüne kadar Kütahya’da 800 projeye toplam 826 milyon TL hibe sağlandığını belirterek, "Bu desteklerle birlikte ilde bitkisel üretimden hayvancılığa, gıda işleme ve kırsal turizmden yenilenebilir enerjiye kadar birçok sektörde yaklaşık 1,8 milyar TL’lik yatırım hayata geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

