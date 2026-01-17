Samsun’a 150 Milyon TL’lik HASDÖV Yatırımı: Yılda 800 Bin Tıbbi Alet Üretilecek

Samsun’da kurulacak HASDÖV projesine 150 milyon TL yatırım yapılacak; merkez yılda 800 bin parça üretim ve ileri teknoloji destekli altyapı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 18:38
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 18:38
Samsun, tıbbi alet üretiminde ileri teknolojiye geçişi hızlandıracak stratejik bir yatırıma ev sahipliği yapıyor. Kurulacak Hassas Sıcak Dövme Uygulama Merkezi (HASDÖV) için planlanan bütçe 150 milyon TL ve merkezde yılda 800 bin parça üretim hedefleniyor.

Proje değerlendirmesi ve istişare süreci

Projenin istişare süreci, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda (OKA) gerçekleştirilen toplantıyla tamamlandı. Toplantıda 2025 Yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında sözleşme aşamasında bulunan proje tüm yönleriyle ele alındı.

OKA tarafından yapılan sunumda projenin teknik ve idari detayları paylaşıldı; tesis ihtiyaçları, makine ve ekipman altyapısı, insan kaynağı planlaması ile proje sonrası işletme modeli üzerinde ayrıntılı görüşler aktarıldı.

Uygulama, kapasite ve hedefler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve OKA yürütücülüğünde hayata geçirilecek olan merkez, Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından kurulacak. Yaklaşık 150 milyon TL bütçeyle inşa edilmesi planlanan merkez, Samsun’un tıbbi alet üretim altyapısına önemli bir ivme kazandıracak.

Merkezde hassas sıcak dövme üretim hattı, tasarım destekli kalıphane altyapısı ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik teknik eğitim alanları yer alacak. Bu yapı ile Samsun’un tıbbi alet üretimindeki konumu güçlendirilirken, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Samsun’un Türkiye’de tıbbi alet üretiminin yaklaşık %70’ini karşıladığı dikkate alındığında, merkez şehrin ileri teknoloji odaklı sanayi yapısına geçişini destekleyecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Toplantı katılımcıları

Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle, ASKON Samsun Şube Başkanı ve Samsun Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alp Doğru, OKA Rekabetçi Ekonomi ve Dönüşüm Birimi Başkanı Fatih Ege ile Samsun’daki sektör temsilcileri katıldı.

Projenin hayata geçirilmesiyle Samsun’un tıbbi alet sektöründe teknolojik kapasitesinin artması ve bölgesel ekonomiye katkısının güçlenmesi bekleniyor.

