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Kuveyt Türk Portföy, Yatırımcıları Sevindiriyor: Yüzde 246,20 Getiriyle Haftanın En İyi Fonunu Açıkladı

Kuveyt Türk Portföy KMA Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon, yüzde 246,20 ile bu hafta yatırımcılarına en yüksek kazancı sağladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:58
Kuveyt Türk Portföy, Yatırımcıları Sevindiriyor: Yüzde 246,20 Getiriyle Haftanın En İyi Fonunu Açıkladı

Kuveyt Türk Portföy Haftanın Yıldızı

Bu hafta yatırımcılar için kazanç kapılarını açan Kuveyt Türk Portföy KMA Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon, %246,20 getiri ile dikkatleri üzerine çekti. Yatırım fonları arasında en fazla kazandıran fon olarak öne çıkarken, yatırımcılarına önemli bir kazanç sundu.

Emeklilik Fonları da İyileşiyor

Öte yandan, Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu da %4,10 yükselişi ile emeklilik yatırım fonları arasında bu hafta en fazla kazandıran fon oldu.

Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Kuveyt Türk Portföy KMA Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon 129,487237 %246,20
Terra Portföy Birinci Serbest Fon 54,718001 %136,59
Azimut Portföy Pınar Serbest Özel Fon 0,977702 %228,96
Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon 1,707033 %23,11
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,188071 %4,10

Yatırımcı İçin Önemli Veriler

Yatırımcılar için bu veriler, portföy seçimlerinde büyük öneme sahip. Kuveyt Türk Portföy gibi yüksek getiri sağlayan fonlar, yatırımcılara önemli kazanç fırsatları sunuyor.

Emeklilik Fonlarındaki Kazançlar

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,188071 %4,10
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu 0,213445 %4,07
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,214192 %3,63

Yatırımcıların bu bilgileri göz önünde bulundurması, gelecekteki kazanç stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.

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