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LASİD'den Bayramda Uzun Yola Çıkacaklara Kış Lastiği Uyarısı

Kurban Bayramı'nda yola çıkacak sürücüler için kış lastiği kullanmaktan kaçınılması tavsiye ediliyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 11:07
LASİD'den Bayramda Uzun Yola Çıkacaklara Kış Lastiği Uyarısı

LASİD, Sürücüleri Kış Lastiği Kullanımında Uyarıyor

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla uzun yola çıkacak sürücüleri kış lastikleriyle trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıyor. Kurt, ısınan havalarda kış lastiklerinin yanlış bir tercih olduğunu belirterek, "Isınan havada kış lastikleri kullanılırsa yakıt tüketimi artar. Bu da karbon emisyonu salımını artırır. Ayrıca lastikler daha hızlı aşınır, çabuk yıpranır." dedi.

Lastik Güvenliği Hayati Önem Taşıyor

Kurban Bayramı döneminde birçok vatandaşın yola çıkmayı planladığını ifade eden Kurt, uzun yolculuklardan önce araçların teknik bakımlarının yanı sıra lastik güvenliğinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Sürücülere, yola çıkmadan önce lastiklerini kontrol ettirmeleri şiddetle tavsiye ediliyor.

Doğru Lastik Kullanımının Önemi

Uzmanlar, lastiklerin uygun janta monte edilmesi, doğru hava basıncının sağlanması ve balans ayarlarının yapılmasının lastik güvenliği için kritik olduğunu belirtiyor. Kurt, "Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün, diş derinliği 1,6 milimetreden daha düşük olmamalıdır. Ayrıca, yedek lastiğinizin de sağlam olduğundan emin olun," diyerek önemine değiniyor.

Sıcak Havanın Etkileri

Erdal Kurt, sıcaklıkların lastik performansını olumsuz etkilememesi için mevsime uygun lastik kullanılması gerektiğini vurguladı. "Bu mevsimde kış lastikleriyle trafiğe çıkılmaması gerekir. Özellikle uzun yola çıkacak araç sahiplerinin kış lastiklerini çıkarması ve mevsime uygun lastik takmasını öneriyoruz," şeklinde konuştu.

Uzun Yolculuklarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurt, Kurban Bayramı'nda yola çıkacak sürücülere, uykularını almış ve dinlenmiş bir şekilde yola çıkmalarını tavsiye etti. Uzun yolda iki saatte bir veya her 150 kilometrede bir 15 dakika mola vermenin önemli olduğunu belirten Kurt, birkaç kritik nokta da ekledi:

  • Takip mesafesini korumak.
  • Şehir içlerinde hız limitlerine uyarak ilerlemek.
  • Kısa farların gece-gündüz açık tutulması.
  • Tüm yolcuların emniyet kemerini takması.
  • 12 yaşın altındaki çocukların uygun koltuklarda oturması.
  • Araç kullanırken cep telefonunun kullanılmaması.

Doğru ve güvenli lastik seçimi için araç üreticisinin önerdiği referans değerlerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Kurt, vatandaşların yeni lastik aldıklarında mutlaka bir uzmanın bakım ve kontrolünden geçirmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla pek çok vatandaşın yollara çıkması bekleniyor. Uzun yolculuklar...

Kurban Bayramı dolayısıyla pek çok vatandaşın yollara çıkması bekleniyor. Uzun yolculuklar öncesinde araçların teknik bakımlarının yanı sıra lastik güvenliği de hayati önem taşıyor. Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Erdal Kurt, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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