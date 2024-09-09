Limanlarda Yük ve Konteyner Elleçleme Oranları Artış Gösterdi

Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı Artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 artarak 356 milyon 112 bin 778 tona ulaştığını ifade etti. Ayrıca, aynı dönemde konteyner miktarının %9,1 artışla 9 milyon 61 bin 518 TEU seviyesine yükseldiğini belirtti.

Denizcilik İstatistikleri Değerlendirildi

Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün ocak-ağustos dönemi istatistiklerini değerlendirdi. Bu artışlar, Türkiye'yi uluslararası deniz ticareti açısından önemli bir merkez haline getirme çabalarının bir sonucu olarak gösterildi.

Ağustos Ayı ve Yük Taşımaları

Ağustos ayında limanlardan yapılan yük miktarının 42 milyon 789 bin 708 ton olduğunu kaydeden Uraloğlu, yurt dışı yük taşımalarının geçen yılın aynı ayına göre %5,7 azalışla 31 milyon 474 bin 554 tona gerilediğini vurguladı. En fazla yük elleçlemesi ise Kocaeli bölgesinde 6 milyon 894 bin 536 tonla gerçekleşti.

Elleçlenen Yük Cinsleri

En fazla artış gösteren yük cinsinin buğday ve mahlut olduğunu belirten Uraloğlu, bu dönemde 527 bin 235 ton buğday ve mahlut elleçlendiğini ifade etti. Ayrıca, portland çimenti yük cinsinin 738 bin 45 tonla en fazla taşınan yük cinsi olduğu belirtildi.

Deniz Yolu ile Yapılan Taşımalar

İtalya, ağustosta yurt dışına yapılan en fazla yük taşıması yapılan ülke oldu. Bunun ardından ABD ve Mısır yer aldı. Limanlardan gelen yüklerin en büyük kısmı ise Rusya'dan oldu.

Sonuç

Bakan Uraloğlu, Türk bayraklı gemilerle taşınan yük miktarının %3,6 artış göstererek 2 milyon 462 bin 885 tona ulaştığını vurguladı. 2024'ün ilk sekiz ayında limanlardan elleçlenen konteyner miktarı ise %9,1 artışla kaydedildi.