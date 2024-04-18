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Listedeki kişilere devletten 7.608 TL Nisan yardımı! Başvurmayanın hakkı kaybolacak

Nisan 2024'te evde bakım yardımlarıyla ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Vatandaşlar, evde bakım paralarının hesaplarına ne zaman yatırılacağını merak ediyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 18.04.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 20:42
Listedeki kişilere devletten 7.608 TL Nisan yardımı! Başvurmayanın hakkı kaybolacak

Evde bakım yardımlarıyla ilgili araştırmalar artıyor. Nisan 2024'te evde bakım paralarının hesaplara ne zaman yatırılacağı konusu gündemde.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım yardımı bekleyenlere Nisan 2024 müjdesi! 7 bin 608 Türk Lirası hesaplara ne zaman yatırılacak?

Her ayın ortalarında evde bakım maaşlarının ödeme zamanı vatandaşlar arasında merak konusu oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu ödemeler, şehirlere göre farklılık gösteriyor ve e-Devlet sistemi üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

Nisan 2024 ödemeleri de her zamanki gibi ayın 15'inden 31'ine kadar olan süreçte ilgili hesaplara yatırılacak. Bu ay için ödemelerin başladığı ve ay sonuna kadar tamamlanacağı belirtiliyor.

Evde bakım maaşı miktarı, bu yılın Ocak ayından itibaren 5,098 TL'den 7,608 TL'ye yükseldi. Ağır engelli raporu olan ve günlük temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlar bu maaştan faydalanabiliyorlar.

Başvurular ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılıyor. Başvuru sürecinde engelli kişinin raporu, gelir durumu ve bakıma muhtaçlık gibi kriterler değerlendiriliyor.

Evde bakım maaşlarının detayları ve ödeme durumu için e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabilir veya 4747'ye kısa mesaj atılabilir.

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