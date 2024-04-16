Lokanta ve kafeler için KDV zammı yolda

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kafe ve lokantalar için KDV oranlarında artış yapma çalışmalarına başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan tebliğ taslağında yer alan bilgilere göre, yiyecek ve içecek satmakta olan yerlere uygulanan KDV, yüzde 8’den yüzde 10’a çıkarılacak. KDV oranının yüzde 18 olduğu alkollü mekanlarda ise bu oran yüzde 20’ye çıkarılacak.
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