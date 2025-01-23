Los Angeles'taki Yangınların Sigortalı Kayıpları 28 Milyar Doları Bulacak

Los Angeles'taki Yangınlar Büyük Bir Kayba Neden Oluyor

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde devam eden yangınlar felaket boyutlarına ulaşırken, sigortalı kayıpların 28 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Sigorta Kayıpları ve Tahminler

Felaket risk modelleme hizmeti sunan Karen Clark and Company (KCC) tarafından yapılan açıklamada, yangınların neden olduğu sigortalı kayıplarına dair çarpıcı tahminler paylaşıldı.

Bu ölçümle, Palisades ve Eaton yangınlarından kaynaklanan konut, ticari, endüstriyel mülkler ve otomobillerdeki sigortalı kaybın 28 milyar dolara yaklaşacağı belirtildi.

Kayıpların Kapsamı

Tahmini kayıplar, yalnızca yangınlardan kaynaklanan hasarlar değil, aynı zamanda duman nedeniyle oluşan zararlar, tahliye bölgelerindeki evlerin zarar görmeyen sakinleri için zaman unsuru kayıpları, garantili yenileme maliyeti teminatı ve talep artışını da içermektedir.

Yangınların İnsan Hayatına Etkisi

Los Angeles'ta 7 Ocak’ta sabah saatlerinde başlayan yangınlar, Pacific Palisades bölgesinden hızla yayılarak Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley bölgelerine ulaşmıştır. Yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise en az 28 olarak kaydedildi.

Toplam Hasar Tahmini

Binlerce dönüm alanın kül olmasına neden olan bu felaketin toplam ekonomik hasarının ise 250 ila 275 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Yangınların etkileri, hem doğrudan hasar hem de dolaylı ekonomik kayıplarla geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.